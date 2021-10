Inspector de Tributos revisará declaraciones de renta del director de la DIAN, vinculado a Pandora Papers

Lisandro Junco, director de la DIAN

Lisandro Manuel Junco Rivera, el director de la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), apareció en la lista de colombianos de una investigación mundial de personas con cuenta en paraísos fiscales, que se conoció como Pandora Papers. Por esa razón, estará bajo investigación para determinar si su compañía en Estados Unidos constituye una evasión de impuestos.

La Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de vigilar un recaudo transparente y proteger el patrimonio público de fraude y corrupción, anunció la revisión de las declaraciones de rente del director de la DIAN.

“En el marco de su misionalidad, la entidad tiene la competencia de fiscalizar las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los funcionarios del nivel directivo y asesor de la DIAN. En ese contexto, la Agencia ITRC realizará las investigaciones conducentes a determinar si existen presuntos hechos disciplinables frente a la información relacionada con Pandora Papers”, señaló la entidad a través de un comunicado público.

La Agencia ITRC tiene facultades para investigar y sancionar conductas por faltas disciplinarias gravísimas, así como la facultad de auditar los procesos operativos, tecnológicos y administrativos de estas entidades, partiendo de la identificación, análisis y valoración de riesgos que amenacen los procesos, áreas y funcionarios de las entidades objeto de control.

La Fiscalía General de la Nación también anunció que iniciará una verificación con un grupo de expertos en delitos contra el sistema financiero y la administración pública, con el objetivo de determinar si hay conductas que puedan incurrir en sanciones penales, según informó RCN Radio.

Esto debido a que tener cuentas bancarias o compañías creadas en el exterior no es un delito sancionado en Colombia, siempre y cuando esté declarado y no se use para evadir impuestos. Sin embargo, varios de los personajes en el mundo conocidos en la filtración Pandora Papers utilizaron ese recurso para lavado de activos y dinero, así como para guardar fortunas que no podían justificar al provenir de negocios ilícitos.

Junco constituyó junto a su esposa en 2016 la empresa Cyber Security System Company en Estados Unidos y en ese mismo año habría pagado 940 dólares a SFM Corporate Services, con oficina en Dubái, según facturas obtenidas por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ por sus siglas en inglés) que dieron origen a los Papeles de Pandora, cuyo capítulo en Colombia fue revisado por el diario El Espectador y la plataforma periodística CONNECTAS, informó la agencia EFE.

La investigación de El Espectador indica que Junco habría pagado por una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres. El director de la DIAN asegura desconocer esos documentos y señaló que todos sus activos están en Estados Unidos, además se mostró confiado de poder demostrar la legalidad de sus actividades financieras.

Los Pandora Papers incluyen 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore. Entre los salpicados se encuentran millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, empresarios, figuras públicas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust, compañías conocidas por su trabajo estableciendo sociedades offshore.

Algunos nombres de personalidades que se encuentran como propietarios de ese tipo de compañías son Andrés Pastrana, con la sociedad Vanguard Investment Inc. registrada en Panamá; César Gaviria con una sociedad panameña conocida como MC2 Internacional S.A., junto a quienes también se ubica la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien constituyó con su esposo e hija la compañía Global Securities Management Corporation en Islas Vírgenes Británicas, en la que la ministra de Transporte Angela María Orozco fue accionista.

