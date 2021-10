Los sectores colombianos con mayor crecimiento de exportaciones no minero-energéticas hacia Estados Unidos

La FAO y Telefónica Movistar implementaron un piloto de esta iniciativa en cultivos de café en el municipio colombiano de Tablón de Gómez, en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), donde a lo largo de un año se consiguió un aumento de la producción del grano de más de 400 kilos por hectárea. EFE/Luis Noriega/Archivo

En días recientes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que entre enero y agosto del presente año, se registraron exportaciones colombianas del sector no minero-energético hacia Estados Unidos por valor de US$ 4.244,5 millones, lo que representó un alza del 30,7 % al compararlo con el mismo tiempo del ejercicio precedente cuando fueron de US$ 3.247,9 millones.

En ese sentido, la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dio a conocer un análisis sobre el mismo periodo de este año e indican que “sectores como el agro alcanzaron cifras por un valor de US$ 2.249,1 millones y textiles por el orden de US$ 178,0 millones, superando cifras prepandemia en 14,3 % y 17 % respectivamente”.

Otras cifras que reveló AmCham indicaron qué otros sectores registraron mayor crecimiento:

-Animales vivos que pasaron de US$ 53,8 millones en los primeros ocho meses de 2019 a US$ 74,9 millones, presentando un alza del 39,3 %

-Frutas al pasar de US$ 115,9 millones entre enero y agosto 2019 a US$ 153,6 millones, mostrando un crecimiento de 32,5 %

-Pescados de US$ 39,5 millones a US$ 51,2 millones con un crecimiento de 29,5%

-Alimentos, bebidas y tabaco pasaron de US$ 233,4 millones en lo corrido del año, hasta agosto, en 2019 a US$ 280,6 millones con un repunte del 20,2 %

-Vegetales pasó de US$ 977,2 millones entre enero y agosto de 2019 a US$ 1.101,8 millones en el mismo tiempo de 2021, un crecimiento de 12,8 %

-Café, té y especias de US$ 702,5 millones a US$ 791,6 millones (+12,7 %)

-Flores alcanzaron cifras por US$ 939,0 millones y un alza del 10,4 %

-Azúcar y confites por US$ 56,4 millones entre enero y agosto de 2021 (+1,1 %)

“El sector no minero energético sigue impulsando el comercio entre Colombia y Estados Unidos aunque en cifras totales siguen por debajo de 2019 por las bajas ventas en productos mineros. Al registrarse un aumento en las ventas no mineras por US$ 4.244,5 millones en los primeros ocho meses de este año, un 30,7% más que en el mismo período de 2019, se confirma la importancia de diversificar, mantener una política de desarrollo productivo que fortalezca la competitividad empresarial y un mayor aprovechamiento de las ventajas que ofrece el TLC vigente entre los dos países.

Llaman la atención los crecimientos del sector agrícola y textiles que también superaron las exportaciones a EE.UU. de prepandemia. En agro se registra una aumento del 14,3% y textiles del 17%. El aumento en las ventas no mineras hacia EE.UU. debe traducirse también en recuperación de empleos para que la economía consolide su crecimiento. La relevancia en la diversificación también se refleja en el aumento en las exportaciones en 51 de las 108 partidas que AmCham Colombia identificó con oportunidad dentro de la tensión comercial entre China y Estados Unidos y en donde hay camino por recorrer”, explicó María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia.

Otros subsectores

Asimismo, AmCham Colombia indicó que los productos de fundición, hierro y acero reportaron ventas de US$ 18,5 millones en el mismo periodo de 2021, mostrando un aumento del 545,5 %. Por su parte, el oro pasó de US$ 342,0 millones a US$ 894,3 millones, con un crecimiento del 161,4 %.

Del mismo modo, los primeros ocho meses de este año, insumos de maquinaria eléctrica repuntaron 58,8 % al pasar de US$ 63,1 millones entre enero y agosto de 2019 a US$ 100,2 millones en el mismo tiempo de este año. También, los metales y sus manufacturas se alzaron 29,7 %; las materias plásticas crecieron 25,3 %; los autopartes 17,1 %; y el papel y sus manufacturas 8,2%.

“Es preciso señalar que las exportaciones totales hacia Estados Unidos continúan por debajo en 11,7% de las cifras prepandemia, mientras en lo corrido del año 2019, hasta agosto, las ventas se registraron en US$ 7.957,5 millones, en el mismo periodo de este año fueron de US$ 7.025,9 millones. Este resultado se explica por la baja en los movimientos del sector minero-energético”, concluyó el informe.

