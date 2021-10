Hija de Jaime Barbini denuncia que fue despedida de su trabajo por asistir al homenaje de su padre

Jaime Barbini

“Recibí un mensaje en donde se me informaba que me habían terminado el contrato”, con esas palabras, dichas en diálogo con Caracol Radio, Katherine Becerra, hija del actor Jaime Barbini, denunció que fue despedida de su trabajo mientras ella asistió a un homenaje realizado a su padre, quien semanas atrás pidió que se le practique la eutanasia debido a múltiples complicaciones de salud.

Al artista nacido en Tunja, le realizaron un sentido reconocimiento el pasado 30 de septiembre en su ciudad natal y allí recibió la suma de 25 millones de pesos gracias a que ganó un estímulo por parte de la Secretaría y Cultura y Patrimonio de departamento de Boyacá mediante una convocatoria cultural. El dinero servirá para financiar e impulsar una obra de teatro infantil titulada ‘El espantapájaros’ y que el mismo Barbini escribió.

Fue ese mismo evento al que asistió Katherine, quien aseguró además que lo hizo con el permiso obtenido por la empresa donde trabajó hasta ese día. Afirmó que recibió un mensaje que decía que su contrato laboral había sido terminado “sin un argumento de fondo y significativo, y que considero es injusto pues yo laboro desde hace cinco años con la empresa BNP PARIBAS CARDIF, en donde no he obtenido sino buenas referencias, reconocimientos y cumplimientos en mi oficio, que es el de ser corredora de seguros”, expresó en la emisora anterior mencionada.

Además, la mujer advierte que con la destitución, su familia se queda sin un sustento económico importante, pues tanto ella como su padre dependían económicamente de su salario como corredora.

“(…) He trabajado bajo la modalidad de prestación de servicios durante cinco años seguidos, sin parar, realizando las mismas labores, y sobre todo, manteniendo hasta cumplimientos de horarios de trabajo, y siguiendo órdenes de mis empleadores y las firmas a las cuales he tenido que asistir, horarios de trabajo que aunque no debo cumplirlos por la naturaleza de mi contrato, (…) soy yo quien respondo por los gastos de mi casa, y por los gastos de la enfermedad de mi padre”, subrayó Becerra a la emisora. Incluso, manifestó que se encuentra buscando trabajo que reconozca y valore su experiencia en el sector de seguros, pues las cuentas suyas, de su familia y de su papá no dan espera y necesita un empleo estable y digno.

Finalmente, la mujer solicitó ayuda incluso al Ministerio del Trabajo para que revise las condiciones en que fue despedida y, en general, para que investigue la cuestionable modalidad de contratación por prestación de servicios, ya que, como a ella, hay muchos casos donde no se cumplen las condiciones estipuladas para los trabajadores. “lo que hicieron fue despedirme sin razón, injustamente, y esto, nos deja en una grave incertidumbre”, subrayó.

Cabe recordar que el actor y libretista atraviesa un difícil estado de salud. El pasado 20 de septiembre, tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja debido a su depresión y según relató Becerra al diario El Tiempo, el su padre padece de fuertes dolores, en especial en las madrugadas, cuando aseguró sus gritos son “desgarradores”.

“Por favor que nos escuchen las autoridades de salud, revisen el caso y miren realmente qué está sucediendo”, pidió la mujer en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’.





