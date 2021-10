Óscar Iván Zuluaga anunció reformas pensional, fiscal y laboral si llega a la Presidencia

Precandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. (Colprensa-Sergio Acero)

Desde el Congreso Nacional de Comerciantes de Fenalco, el precandidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, dijo que si llega a ser presidente presentará tres reformas: laboral, pensional y fiscal. “Si soy presidente el ocho de agosto del 2022, hay que presentar las tres, no una”, aseveró.

Desde el evento enfocado en las propuestas económicas, Fenalco propuso que se tramite una reforma laboral y Zuluaga explicó que él revisaría los mecanismos de flexibilidad para contratar personal y buscaría soluciones para emprender la idea de pagar por horas, aunque se haría con límites sin descuidar la formalización.

Además propuso que la reforma fiscal de la que habla le rebaje impuestos a las empresas y que se enfoque en la lucha contra la evasión, sin embargo, sí dijo que debe acabarse con el subsidio que se le da a las altas pensiones del país a través de la tercera reforma.

Por su parte, Rafael Nieto Loaiza, también precandidato del uribismo, dijo que la centro derecha necesita un candidato único o, al menos, una coalición entre el partido de la U, de Dilian Francisca Toro; el Conservador; Colombia Justa y Libres, MIRA; el Centro Democrático; Cambio Radical con los Char; Juan Carlos Echeverry, Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa.

Loaiza agregó que también deberían unirse con sectores sociales como la reserva de la Fuerza Pública, los comerciantes, ganadores, agricultores y transportadores. “Si nosotros, esos que he descrito, no llegamos juntos a la primera vuelta, el riesgo de no pasar a la segunda es altísimo y probablemente tendremos una segunda vuelta entre la centro-izquierda y la izquierda radical que, en mi humilde opinión, es el peor escenario para Colombia”, aseveró.

El precandidato dijo que la estrategia se debe concentrar en consultas interpartidistas que se darían en marzo de 2022, “ahí deberíamos llegar todos juntos y escoger un solo candidato” y advirtió que no hacerlo sería un suicidio político”.

Por su parte, Dilian Francisca Toro dijo que el partido de la U que preside se fundó hace unos años como una colectividad de derecha, pero que ahora es de centro porque el país, para ella, “está cansado de la polarización entre izquierda y derecha”.

Por otro lado, este miércoles Zuluaga se pronunció frente a los rumores de que se alejaría del proyecto del expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de su campaña por alcanzar el aval de su colectividad. “Todas estas falsas afirmaciones no contribuyen a la unidad ni al mejoramiento de nuestro partido”.

Además señaló que esas afirmaciones “solo favorecen a un proyecto político que puede poner en peligro la democracia de nuestro país”. Dijo que su manera de hacer política va en contra de esas estrategias ya que nunca las usará, asegura, para perjudicar a un adversario. “Creo en el debate de ideas y propuestas que contribuyan a construir el país que los colombianos queremos y nos merecemos”.

Zuluaga adjuntó una carta firmada por varios empresarios que recientemente asistieron a un evento que lideró el precandidato para recibir el apoyo de los amigos del exministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En la misiva desmienten a la revista Semana porque niegan la afirmación de que la estrategia de Zuluaga sea desmarcarse de Uribe.

Además dicen que el objetivo de la reunión fue presentarles a los asistentes su visión del país y de mantener una economía abierta, “garantizar las libertades y la autoridad”. También dijeron que uno de los temas que planteó el precandidato fue construir consensos nacionales para trabajar por el país.

