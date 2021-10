Nelson Polanía ‘Polilla’ reveló la manera en que se enamoró de ‘la gorda’ Fabiola

Foto tomada de Instagram @GorditaFabiola

Uno de los matrimonios más duraderos de la farándula nacional ha sido el de Nelson Polanía ‘Polilla’ y Fabiola Posada, mejor conocida como ‘la gorda’. Y es que han sido pocas las relaciones entre famosos que llegan a los 25 años de unión, tiempo que lleva la pareja humoristas, y ni hablar de los siete que llevan de casados. Es por eso que, una de las preguntas que más se hacen los fans de esta pareja es cómo hicieron para enamorarse y cuál es el secreto para mantener un compromiso durante tantos años.

Pues bien, ‘Polilla’ recientemente narró el momento en que conoció a su actual esposa en diálogo con ‘La sala de Laura Acuña’, canal de YouTube de la presentadora de ‘La Voz Kids’.

“Yo me enamoré de ‘la gorda’ en el primer viaje que hicimos a Santa Marta en una escuelita de la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, tuvimos la oportunidad de compartir, de viajar, de estar allá, y después que terminamos el show nos quedamos bailando y todo. Esa noche hubo un clic muy bacano y al otro día yo empecé a verla de forma diferente, me acuerdo tanto”, recordó el humorista que actualmente trabaja en el reconocido programa radial ‘La luciérnaga’.

Acto seguido, mencionó un hecho que ocurrió de manera ‘coincidencial’ y después confesó cuál fue el primer regalo que le dio en la relación. “Estábamos en la sala de maquillaje -de Sábados Felices- nosotros dos solamente, y nos estábamos mirando al espejo y empezamos a cantar una canción, al mismo tiempo, de Mickey Taveras, que era ‘Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo…’ dijimos eso y nos empezamos a mirar y nos reímos y preciso esa canción de Mickey, y de hecho ese fue el primer regalo que le hice a la gordita: un casette de él”, mencionando que en el cumpleaños número 50 de la mujer, el mismo artista le cantó personalmente sus éxitos a la humorista.

A medida que avanzó la charla, Polanía mencionó que había cambiado la manera de ver a Fabiola a medida que pasaban los días y la atracción hacia ella aumentaba. “A mí me encantaba ir a las grabaciones de Sábados Felices y yo hacía parte del público, y cuando la conocí era una mujer de 140 kilos y después, a los 10 años, empecé a contar chistes y nos hicimos amigos. Ella seguía siendo ‘la gorda Fabiola’ pero empezamos a hablar y la empecé a ver de manera distinta, no sé… Y en ese viaje me gustó”, expresó el bogotano.

Por su parte, Fabiola admitió que ella en aquellos días no tenía los mismos sentimientos hacia quien es su actual esposo. “Pues yo nunca le había parado bolas, yo lo veía concursar y todo; pero el día que llegó a la final y concursó por el carro y el derecho a entrar al elenco de Sábados Felices, yo entré y le dije ‘mijito, mucha suerte’ y él me dijo ‘es que yo tengo que decirle algo: yo hice los chistes de mi rutina con usted, como los tamales y calzones de la gorda Fabiola, ¿le incomoda?” recordó, mientras que Polilla reiteró que gracias a ella quedó campeón de aquelle edición del programa.

Después, Fabiola se enamoró de Nelson y se arreglaba mucho cada que tenía lectura de libretos. Vale mencionar que por aquella época, ella había salido de una relación tormentosa; de hecho, en el set de grabación se rumoraba que él la había buscado solamente por la fama; sin embargo, ambos llevan más de 25 años de unión y 7 de casados.

A continuación, puede ver la charla completa:

