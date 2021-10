“Los Victorinos” de la política: Fajardo, Gaviria y Gutiérrez posan juntos y bromean sobre su relación

De izquierda a derecha, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. / Twitter de Sergio Fajardo

Tras chocar en declaraciones el miércoles pasado, los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez se dejaron ver en buenos términos este 1 de octubre. Los políticos antioqueños posaron, vestidos de blanco, para una foto que fue comparada por el aspirante de la Coalición de la Esperanza con los protagonistas de la serie de televisión de los años 1990 “Los Victorinos”.

Así lo presentó por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que asegura que “A diferencia de Los Victorinos, acá podemos vivir los tres en paz”. Bajo el texto están la foto en cuestión y un meme con los protagonistas de dicha serie: el nombre de Gutiérrez sobre Victorino Moya, el de Fajardo sobre Victorino Perdomo Rangel y el de Gaviria sobre Victorino Umaña Koppel.

Los Victorinos, serie colombiana transmitida en 1991.

Se trata de un guiño particular si se tiene en cuenta la premisa de la serie, transmitida en Colombia en 1991 bajo el nombre original ‘Cuando quiero llorar no lloro’. La misma contaba la historia de los Victorinos, nacidos en Bogotá en la misma fecha y hora, pero en diferentes estratos sociales, y destinados a morir si llegaran a encontrarse los tres: finalmente fallecen en medio del asalto a un banco en el que los tres estaban presentes.

De igual manera, el tuit de Fajardo se configura como un gesto curioso luego del episodio que protagonizó junto con sus dos rivales el pasado 29 de septiembre, cuando discutieron a causa de la posición del Partido Liberal, y de César Gaviria en las justas presidenciales de 2022.

Quien lanzó la primera piedra fue, precisamente, el exgobernador de Antioqua, que respondió a través de esa red social a un comentario del periodista Daniel Coronell, que hablaba de una emasculación contra el también profesor por no recibir el apoyo liberal.

“Con César Gaviria no vamos a cambiar este país. Lo que llamas emasculación, yo lo llamo principios. Esto no se trata de no aprender, es que vender el alma al diablo para seguir en lo mismo no tiene sentido para mí ni para la Coalición de la Esperanza”, dijo Fajardo.

La conversación cambió de rumbo cuando intervino Alejandro Gaviria, que en estos momentos recibe apoyo de las juventudes liberales, diciendo que tanto él como Fajardo son hombres del llamado “centro” que debe ser inclusivo, por lo que lo invitó a que “trabajemos para que la consulta de marzo nos permita unirnos en este propósito”.

Con su turno, el de la Coalición de la Esperanza le recordó que “como tú mismo has dicho –y coincidimos– las formas importan”, por lo que insistió en que dicho “centro” debe permanecer alejado de esa “política clientelista”.

Al intercambio se subió posteriormente Gutiérrez, quien lanzó todos sus dardos contra Gaviria. “Al parecer, te convertiste en una especie de juez ideológico. Encasillas a las personas en ideologías de acuerdo a tu conveniencia, eso no está bien y mucho menos cuando tratas de creerte el dueño del centro. ¿Dónde compraste la franquicia del centro?”, dijo el exalcalde de Medellín en un video publicado en sus redes sociales, donde también muestra cómo el segundo emite dos opiniones distintas sobre el carácter del primero.

El exrector de la Universidad de los Andes contestó un día después manifestándole a Gutiérrez que “te has movido a la derecha, ahí estás. Y creo que también tenemos la responsabilidad de ser claros con nuestros ciudadanos y de decir claramente lo que representamos en este momento en la política colombiana”.

Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez. / Twitter de Sergio Fajardo

Es en medio de esos intercambios que aparece la foto de hoy, tomada en el marco del Congreso Nacional de Comerciantes 2021 que organizó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en Cartagena.

Para los tres protagonistas se trató de un momento para tomar con gracia. Mientras Fajardo compartió el Meme de Los Victorinos, Gutiérrez comentó que “detrás del escenario de este evento estábamos hablando los tres y nos tomamos una foto. A la izquierda quedó Sergio, me dejaron estar en la mitad y a la derecha quedó Alejandro, a quien le dije: ‘primera vez que me dejás estar en el centro’”.

SEGUIR LEYENDO: