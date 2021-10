Contraloría dice que crisis energética no podría atribuirse al fallo sobre Hidroituango

Durante el foro que se realizó este jueves 30 de septiembre, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), alertó sobre una posible crisis energética a nivel nacional. Sandra Fonseca, directora de la entidad sostuvo que esta organización necesita del servicio que prometió Hidroituango para 2022.

Ante la mención del proyecto hidroeléctrico, la Contraloría General de la República salió al paso para desligarse de toda responsabilidad ante una posible crisis energética en Colombia.

El vicecontralor, Julián Ruiz, aseguró que el problema no podría atribuirse al fallo de responsabilidad fiscal que se profirió hace unas semanas y que involucra a 26 personas, por el detrimento de 4.3 billones de pesos en el desarrollo del proyecto Hidroituango.

“Si el país sufre una crisis energética no podrá ser atribuible al fallo de la Contraloría General de la República, que lo único que ha hecho es cumplir con sus funciones constitucionales y legales en procura del resarcimiento del patrimonio público”, aseguró el funcionario.

Ruiz además hizo énfasis en que el proyecto no cuenta con licencia ambiental desde el 2018 cuando la ANLA la suspendió. La obtención de ese requisito está sujeto a un informe que en un inicio se entregaría diciembre de 2020, luego se aplazó para junio de este año y aparentemente se presentará antes de terminar el 2021.

De ese informe dependería la claridad sobre la producción de energía con el proyecto Hidroituango, según el funcionario.

“Hoy nos dice que será entregado en noviembre de 2021, esperemos que así sea y se aclare el panorama del proyecto y la generación de energía en Hidroituango”, explicó.

Finalmente, Julián Ruiz aseguró que la Contraloría General de la Nación es una de las más interesadas en que el proyecto salga avante de todo este problema.

Asoenergía dice que habría racionamiento energético si Hidroituango sigue retrasándose

Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, aseguro que el servicio que prometió Hidroituango para 2022 es totalmente necesario. Sin embargo, señaló que también hay otros proyectos de los que se depende para no llegar a una crisis.

Sostuvo que si se presentan más demoras se daría un desabastecimiento del servicio eléctrico en el país, a lo que se suma, la espera en el desarrollo de otros proyectos energéticos nacionales.

“¿De qué depende para que no haya un desabastecimiento? Depende de muchas cosas de manera simultánea. De que no se atrase, no solamente el proyecto de Hidroituango, sino otros proyectos de los cuales estaríamos dependiendo, para lograr el balance. Dependeríamos, que además, se adelanten otros proyectos”, afirmó Fonseca.