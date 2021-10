Alcaldía de Bogotá abrió 10 mil cupos de formación y apoyo económico para jóvenes ‘Nini’

La Alcaldía de Bogotá anunció este jueves que los jóvenes entre los 18 y 28 años de edad que ni estudian ni trabajan y que quieran hacer parte del programa ‘Parceros’, podrán acceder a uno de los 10 mil nuevos cupos que fueron dispuestos para su formación y apoyo económico.

Así lo confirmó el alcalde encargado, Luis Ernesto Gómez, durante la Feria de las Oportunidades en la que aseguró que los jóvenes beneficiarios de este programa, que los vincula a prácticas de embellecimiento y mejoramiento de sus localidades y la participación de actividades pedagógicas, recibirán $500 mil pesos mensuales durante seis meses.

“Por eso lanzamos ‘Parceros’ para que todos ustedes sepan que en la Alcaldía Mayor de Bogotá entendemos que hay una crisis social real y que esa crisis social real no la vamos a enfrentar con Policía, esa crisis social se tiene que enfrentar con programas sociales como este programa”, señaló Gómez durante el lanzamiento de la segunda etapa de este programa en la localidad Rafael Uribe.

Esta iniciativa que nació como una respuesta a la crisis social enfrentan los jóvenes en la capital ahondada por la pandemia de covid-19 y que fue expresada en las manifestaciones sociales, contará con una inversión de $36 mil millones, adicionales a los $22 mil destinados a la primera etapa, que serán destinados a los apoyos económicos y a las estrategias para que terminen su bachillerato y consigan un empleo.

Los jóvenes interesados en acceder a uno de los 10 mil cupos, se podrán inscribir a través de la APP ‘Distrito Joven’ y en las ‘Casas de la Juventud’ ubicadas en las localidades de Suba, Usaquén, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy y Usme o en las Alcaldías locales.

“Supe del programa por personas que llegaron puerta a puerta a mi casa. En ese momento no me encontraba trabajando y pues me dieron la oportunidad, ahorita que estamos prestando servicio desde los centros de vacunación hay mucha gente que agradece el trabajo que nosotros hacemos”, señaló Estefany Jaramillo, una de las beneficiarias del programa.

La meta del Distrito es vincular a 15 mil jóvenes, especialmente de aquellos que viven en barrios periféricos de la ciudad, antes de finalizar este año, a quienes se les brindará un apoyo integral conformado por ofertas laborales, ofertas educativas para construir proyectos de vida, alternativas de emprendimiento y un subsidio económico.

A su vez, los beneficiarios recibirán capacitaciones en prevención de la violencia, consumo de sustancias psicoactivas y salud mental, así como de embarazo y paternidad temprana, al tiempo que harán parte de actividades de cuidado de la ciudad en proyectos como ‘Diálogos Seguros’ y ‘Nuestras Zonas Seguras’, servirán de guías locales y participarán en actividades de limpieza de los barrios.

“En materia de emprendimiento se les ofreció el plan que busca seleccionar 6.000 emprendedores que quieran impulsar sus ideas de innovación y nuevos modelos de negocio en Bogotá por medio de la ‘Ruta Bogotá e’; así como la apuesta de la Secretaría de Gobierno para fortalecer los grupos artísticos y culturales de la ciudad con la estrategia ‘Es Cultura Local’”, indicó la Alcaldía.

La segunda parte de este programa estará apoyada por un equipo de expertos en trabajo social y psicólogos, quienes les ofrecerán a los jóvenes orientación en la construcción de sus proyectos de vida, y les bridarán herramientas para sacar provecho de estas estrategias del distrito que buscan mejorar su calidad de vida he impulsar sus aspiraciones.

