El colombiano Jaime Echenique posó con la camiseta de los Wizards, está a un paso de la NBA

El es Jaime Echenique, el barranquillero que brilla en la NBA Summer League

El barranquillero Jaime Echenique está a nada de hacer historia y podría ser el primer colombiano en llegar a jugar en la NBA, campeonato que empezará a mediados de octubre.

Siguiendo los pasos de Álvaro Teherán, que llegó a probarse en los 76ers de Filadelfia, aunque no debutó profesionalmente, el barranquillero espera firmar su contrato oficial con los Washington Wizards, una vez finalice la pretemporada. Actualmente, Echenique tiene un contrato en el roster de entrenamiento del equipo capitalino, la fase preparatoria antes del inicio de la temporada (19 de octubre).

El deportista colombiano viene de jugar en la Liga Endesa de España, campeonato al que llegó después de no ser escogido para el Draft de la NBA en 2020. Sin embargo, el colombiano, quien ha sido uno de los mejores sudamericanos en Europa, logró hacerse un espacio en la última Liga de verano del baloncesto norteamericano, torneo que en su momento también disputó Braian Angola.

Su buen rendimiento le permitió que los Wizards lo incluyeran en su nómina de preparación y la opción de jugar profesionalmente el mejor torneo del mundo está latente. Esta semana, de hecho, Echenique fue presentado oficialmente con la dorsal número 12.

Los próximos días podrían ser definitivos para el colombiano, que en conversaciones recientes con El Espectador y en una rueda de prensa en la que se anunció oficialmente que participará en la Liga de verano de la NBA con los Washington Wizards, contó por qué este equipo, cómo ha sido su preparación para llegar a este certamen, entre otras cosas.

Echenique explicó que tuvo conversaciones con otros equipos para estar en el Draft. “Sin embargo, creo que tomé la mejor decisión. Había expectativas de cara al Draft, pero no se dio. Ahora estoy muy agradecido con los Wizards por la oportunidad”.

Sobre su entrenamiento para llegar a la NBA contó que se está preparando desde que llegó a Colombia. “No paré en todo este tiempo. Sabía lo que venía y no paré de trabajar. Lo mismo en la parte mental. Hay cosas que antes me afectaban y de cara a lo que viene sé que debo controlar lo que puedo controlar. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, una vez me dijo: “La diferencia entre nervios y ansiedad es la preparación que tienes para afrontar cada situación”. El futuro es desconocido, si, pero para qué necesito enfocarme en eso si puedo vivir en el presente”.

Ante la pregunta de cómo ha sido su adaptación en USA, mencionó que él ya había estado. “Yo ya estuve en Estados Unidos, no hay que olvidarlo. Sí, tengo que adaptarme, pero tengo mucha confianza en mi juego y en la participación que tendré en esta Liga de verano”.

Por último, el barranquillero podría llegar a ser el primer colombiano en participar en la NBA. Frente a esto mencionó que: “Yo nunca me doy cuenta de donde estoy hasta que me lo dicen. Vivo el día a día, mañana hay entrenamiento y allá estaré. Es lo único que me preocupa, ¿para que estresarme por lo que va a pasar y por qué no en lo que estoy viviendo? Quiero disfrutar esta oportunidad”.

SEGUIR LEYENDO: