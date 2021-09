Tomas Uribe sale en defensa de de Edward Rodríguez y pide claridad en su expulsión de la lista de precandidatos del CD

Foto: COLPRENSA-CHRISTIAN CASTILLO

En un giro de eventos inesperado, el hijo del exsenador Álvaro Uribe, Tomás Uribe, entró a dar su opinión con respecto a la exclusión de Edward Rodríguez de la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. El empresario, que alcanzó a perfilarse para ese grupo, se puso del lado del representante a la Cámara.

“Edward Rodríguez fue el autor de la ley de delitos electorales que penalizó con cárcel la compra de votos. Antes de esta ley la compra de votos no daba cárcel. Cualquier veto ético a alguien que ha construido por 20 años el Centro Democrático debe tener un sustento objetivo que sea público”, citó Caracol Radio.

Con su comentario hizo referencia al hecho de que el político boyacense fuera excluido de la lista de precandidatos por el Comité de Ética, Disciplina y Transparencia del partido, que emitió un documento habilitando las capacidades de todos los precandidatos del Centro Democrático, con excepción de Rodríguez.

En ese sentido, Uribe se sumó a las voces de aquellos que piden que se especifiquen las razones por las que el representante fue excluido de la lista de precandidatos. En ese mismo grupo están otros nombres clave de esa colectividad como Ernesto Macías, quien cuestionó: “¿Cuáles fueron las razones que tuvo el Comité, distintas al veto de un precandidato, para excluir y sacar del camino a otro precandidato?”.

También está el defensor de Rodríguez, Iván Cancino, quien advirtió que “en el pasado el comité del Centro Democrático ya trató de excluirlo; lo defendimos y ganamos. Hoy, sin proceso alguno, el mismo comité lo deja por fuera de una aspiración legítima. Toda su vida es clara, ya la Corte lo sacó de responsabilidad y el Consejo de Estado igual”.

Eso, sin contar la voz del propio congresista, quien en las últimas horas emitió una carta dirigida al jefe de esa colectividad, Álvaro Uribe, señalando que el documento en el que se le notifica esa decisión no tiene ninguna firma y se entiende más como una opinión sobre la idoneidad de los precandidatos para llegar al principal cargo del administrativo colombiano, que como un parte definitivo que le cierre la puerta a sus aspiraciones.

“Es de resaltar que no se mencionan las razones por las que ellos se consideran no conformes con mi nombre, dado que no lo expresan en el documento y a la fecha no tengo ninguna sanción o investigación ética”, agregó el representante en su misiva.

Posteriormente, pasó a explicar que si bien existe reglamentación interna (artículos 32, 34 y 42) para decidir el mecanismo de elección y la posterior entrega del aval a un candidato presidencial, no sucede lo mismo con quienes buscan ser precandidatos al mismo cargo, por lo que resulta sorpresiva la exclusión de su nombre.

“No hay a la fecha, dentro del marco jurídico electoral, una figura que se denomine “aval para precandidatos”, por lo que el comunicado del comité de ética es oscuro incluso en el plano jurídico, ya que su recomendación para “avalar” cinco precandidatos no es posible a la luz del marco electoral”, insistió Rodríguez, solicitando que sea Uribe quien aclare la situación.

Otros argumentos usados para ello incluyen el hecho de que la decisión se entiende más como un comunicado no vinculante que como un documento legal sin vocación de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Por esta misma razón es que el representante acude a Uribe, pues no es posible apelar la exclusión ante ninguna entidad o instancia.

“Las opiniones subjetivas de cinco miembros del comité de ética no pueden limitar el derecho a elegir y ser elegido. Porque considero incoherente que para ser representante a la cámara y encabezar la lista en el 2018, si tenía las aptitudes de representación, pero para la elección presidencial no”, agregó.

Finalmente, dejó constancia de que el presidente del Comité de Ética, Disciplina y Transparencia del partido, Marco Antonio Velilla Moreno, debió declararse impedido por enemistad para emitir opiniones en su contra pues, asegura, “tiene una conocida y pública animadversión en mi contra de hace varios años”.

Esas denuncias contra Velilla continuaron durante una entrevista concedida este jueves a Blu Radio, al advertir que este lo instiga y lo maltrata al poner su nombre en entredicho. También lanzó dardos contra el exviceministro del Interior y también precandidato presidencial Rafael Nieto, quien asegura sería el artífice de ese supuesto veto en su contra.

Al respecto, Nieto le dijo a la misma emisora que “el Consejo de Ética toma esa decisión porque el presidente Uribe le pide que haga una evaluación de los posibles precandidatos del partido y toma la decisión que tomó. Eso primero. Segundo, el presidente lo hace porque en unas reuniones se le manifiestan distintos cuestionamientos a Edward Rodríguez no solamente de parte mía, sino de otros precandidatos”. Igualmente aceptó que fue él quien le recordó esos cuestionamientos al comité.

