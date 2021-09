Rigoberto Urán dice que quiere comprarse un avión y pide consejo a sus seguidores“¿Ustedes qué dicen?”

Rigoberto Urán le contó a sus seguidores que ha pensado en comprarse un avión.

Caminando en lo que parece el parqueadero de un aeropuerto, el corredor Rigoberto Urán decidió compartir con sus seguidores lo agotador que ha sido para él viajar en los últimos días, pues el deportista señaló que desde hace un tiempo ha estado pensativo respecto hacer la compra de un avión, por lo que le pidió un consejo a los que saben.

“Mijitos, con esta viajadera tan brava estoy pensando en comprarme un avión. ¿Ustedes que dicen será que me gasto la platica?”, fue el mensaje que acompañó el video de Rigoberto Urán.

En su video, Urán les cuenta que desde siempre le ha tocado estar metido en el aeropuerto para poder cumplir con sus obligaciones, y al parecer, el tema lo tiene agotado, por lo que piensa en su propio medio de transporte.

“¡Hey! qué más pues mi hijitos ¿Bien o qué? Oigan, he estado lo más de pensativo estos días. Hombre, muchachos con ganas de comprarme mi avioncito para poder estar viajando más tranquilo, es que siempre me ha tocado viajar en estos días, hermano y vea yo por aquí en un aeropuerto, no ¿Ustedes que dicen? cuentan haber”, preguntó Uran en su publicación.

Asimismo, ya de manera jocosa, hace referencia que a pesar de no ser cantante de reguetón o no tener nada que ver con política, solo monta cicla, le gustaría saber qué piensan de que él se compre su propio medio de transporte.

“Acepto recomendaciones, muchachos. Ustedes que saben, ustedes que conocen, díganme haber”, finalizó Rigoberto en su mensaje.

¿Qué le aconsejaría usted? pues muchos internautas le han dicho que puede hacer la compra ya que ha trabajo por ello, otros indican no estar seguros de que el ciclista hable enserio, pues se caracteriza por sus constantes chistes a sus seguidores; sin embargo, haciendo un seguimiento de su vida deportiva, el antioqueño, de 34 años, se encuentra en Bélgica con la Selección de Colombia para disputar el Mundial de Ciclismo de ruta.

Desde allí, Rigo tendrá una nueva aparición en la carrera de ruta masculina el domingo, 26 de septiembre de 2021 (267,7 km / Amberes – Lovaina Inicio: 10:25 am (Hora colombiana 3:25 am) en la final: 5:00 pm (Hora colombiana 10:00 am) junto a él estarán Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Sebastián Molano, Esteban Chaves, Sergio Andrés Higuita, Nelson Andrés Soto y José Tito Hernández. Se espera que el colombiano junto a la gran delegación enviada a Flandes traiga grandes noticias al país.

Algunos de los usuarios que comentaron su video, en el que si lo notan hablando serio acerca de adquiriar un avión, le manIfestaron que podría perder su toque popular entre las personas con la comprar del vehículo aéreo; mientras, otros aplauden que lo pueda hacer y así tener una facilidad para realizar su trabajo.

“Si te da felicidad, mejora tu salud, tu bienestar, tu paz interior… sigue tu corazón y hazlo bien merecido si lo tienes”, “sería bueno y que sea para uso de sólo deportistas y así no tengan que hacer vacas para sus viajes. También podrían comprarlo entre varios deportistas exitosos para q sea de uso exclusivo. Crean patrocinios y sería el avion deportivo colombiano y no te queda tan caro” y “Solo si vas a volar mas de 250 horas al año...de resto es muy caro!”, son algunos de los comentarios y consejo que el han brindado sus seguidores.

Urán, que viene de ser octavo en los Juegos Olímpicos de Tokio, se encuentra en este momento en Bélgica, donde disputará este domingo la prueba de fondo del Mundial de ruta.

