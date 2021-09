Frank Solano de despachó con todo en contra del imitador de José José: “actúas como un pelafustán”

FOTOS: Captura de pantalla - Caracol TV / Instagram: @manueljoseoficial

Todo empieza con el caso de la paternidad del imitador de José José y ganador del reality show ‘Yo me llamo’ edición 2012, el cual se ha convertido en un caso muy mediático en Colombia, pero más en México, lugar donde se lleva a cabo este proceso y en el cual Adriana Arbeláez afirma que tuvo un hijo con el artista y que este no se había atrevido a reconocer, hasta que una prueba de paternidad confirmó la consanguinidad entre el intérprete y el menor.

Muchas audiencias se han llevado a cabo en el país centroamericano, razón por la cual la prensa regional trata de mantenerse al tanto de cualquier novedad que ocurra en este proceso. Por otra parte, decenas de reporteros esperan, afuera de los estrados, a que el intérprete se pronuncie de alguna manera sobre lo ocurrido dentro de la sala o lo mencionado por los jueces; sin embargo, el hermetismo reina en su entorno; incluso, un reportero acusó que, en medio del abordaje sobre Manuel José, su equipo de seguridad actuó con agresividad, retirándolo de las inmediaciones donde se encontraba el artista.

Ante este hecho, varias voces se han manifestado sobre el cantante, y una de ellas fue la del presentador de La Red, Frank Solano, quien en pleno programa no se guardó nada y criticó tajantemente su actuar y el de su esquema de seguridad. “No, pero ¿qué es esto? Mira, te dicen ‘pelafustán’ porque tú vas como un pelafustán; Manuel José, ¿qué te está pasando? Aquí tiene que haber una mala asesoría poque la verdad esto no parecen cosas tuyas porque tú no puedes armar ahora un ‘rifi rafe’ con la prensa del espectáculo, porque tú sin la prensa del espectáculo te va a quedar muy difícil llegar a donde tú quieres”, dijo el panelista, y continuó con su férrea defensa a los medios que cubren noticias y novedades musicales del cantante.

“Mira, si te están haciendo una pregunta es porque tú te has negado a contestar”, dijo el periodista, ante lo cual Mary Mendez asintió diciendo “Es correcto”, entretanto que Solano continuó: “si tú llegas a agredir a la prensa, tú eres un pelafustán (…) Cómo se va a meter él contra la gente que reporta su actividad, es que para él eso es vital (…) A él toca explicarle que la función principal de la prensa es preguntar”, sentenció en pleno programa.

Frank Solano fue apoyado por sus compañeros de set, especialmente por Carlos Vargas, quien dijo que la agresión a la prensa “es como echarse de enemigo al puente que lo mantiene famoso, es así de sencillo”, mientras que Juan Carlos Giraldo manifestó que “puede que esté mal asesorado -Manuel José-, pero también es una mala persona porque está aplicando la ley del embudo: lo ancho pa’ mi y lo angosto pa’ ustedes’”.

Cabe mencionar que el comunicador que denunció la agresión por parte del cuerpo de seguridad del cantante colombiano pertenece al programa mexicano ‘Ventaniando’. De otro lado, el mismo artista declaró a ‘La Red’ que en México, “Los medios son muy injustos, no me refiero a todos pero sí a algunos que tienen la intención de dañarme y de perjudicarme”.

A continuación, puede ver las intervenciones de los panelistas de La Red quienes criticaron el actuar del imitador de José José y sus guardaespaldas.

