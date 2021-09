El exparticipante de ‘A otro nivel’ que se abre paso en Colombia y Latinoamérica

El concurso ‘A otro nivel’, emitido en 2017 por primera vez, dejó muchos talentos nacionales que actualmente buscan abrirse paso en el país. Uno de ellos es Camilo Camacho, quien se dio a conocer frente a todo Colombia en aquel concurso de canto; a partir de ahí, su carrera tuvo un ascenso reconocido dentro del pop y el rock.

El bogotano comenzó su trayectoria en 2007 cuando forma la banda ‘Grind Away’, la cual participó en diferentes festivales nacionales y compartiendo escenario junto a grandes exponentes de la música; por ejemplo, en la ‘Marcha por la paz’ de 2016, tocaron frente a miles de personas en el centro de Bogotá. Además, ha compartido tarima con artistas como aterciopelados, 1280 almas y los ganadores del Grammy Latino, Los gaiteros de San Jacinto.

Actualmente, y ahora como solista, el artista lanza su álbum discográfico titulado ‘Hecho a mano’, el cual será compartido con sus seguidores el próximo 24 de septiembre y que estará disponible en plataformas como YouTube, Spotify, Apple Music, entre otras.

Para Camacho, trabajar en este proyecto ha significado una experiencia increíble para su vida y su carrera, no solo en la parte de la composición de sus letras sino también en lo que tiene que ver con el proceso creativo de la producción musical y de los vídeos de cada sencillo del álbum, manifestando además que “Mi música no tiene fronteras, Me gusta dejarlo todo en cada canción y he preparado esta producción con mucho cuidado no sólo en las letras sino en cada arreglo y detalle de la producción”.

Cabe mencionar también que, con este nuevo trabajo musical, el intérprete bogotano hace un cambio de ritmos, pasando del rock con el que comenzó su trayectoria, al pop sin perder la esencia de sus inicios con la banda ‘Grind Away’. Ahora, como Camilo Camacho solamente busca conquistar no solo el rentado nacional, sino los mercados de países cercanos como Ecuador, Perú, Chile, Argentina Guatemala e incluso México.

También, es de resaltar que el exconcursante de ‘A otro nivel’ 2017, es la cuota colombiana del tributo al reconocido grupo mexicano, Panda, con la canción ‘Adheridos separados’, el cual fue producido por Maracas Records, casaq disquera del mismo país. Asimismo, espera representar a Colombia en la próxima edición presencial del festival Viña del mar en Chile, puesto que la versión del 2021 y 2022 fueron canceladas por las condiciones sanitarias actuales derivadas de la pandemia del covid-19.

Por otra parte, uno de los sencillos más recientes del bogotano fue ‘Mi adiós’ y uno de sus más populares es ‘Siempre vivirás’, lanzado en noviembre de 2020 y cuyo video cuenta con más de 20 mil reproducciones en su canal oficial de YouTube, que por cierto acumula cerca de 120 mil visualizaciones sumando todos los formatos allí publicados, incluyendo aquellos en los que hacía parte de Grind Away.

Finalmente, varios de sus temas se pueden escuchar en reconocidas cadenas del plano nacional y regional como Radio Disney, así como varias estaciones en Argentina (contando Santiago del Estero, Rosario y la Provincia de Buenos Aires); Chile (en Bariloche) Los 40 y Radiónica en Colombia, gracias a que hace parte de la casa Music To Go.

