Yerry Mina y Yulián Anchico aconsejaron a Carlos Sánchez al tomar su decisión de fichar por Santa Fe

Carlos Sánchez ya se entrena para debutar en el fútbol profesional colombiano con Independiente Santa Fe / (Twitter: @SantaFe)

Carlos La Roca Sánchez tendrá su primera experiencia en un club de la primera división del fútbol profesional colombiano. Ante este panorama, el deportista chocoano que venía de jugar en el fútbol de Inglaterra con el recién ascendido Watford FC y se convirtió en agente libre, fue aconsejado por un viejo conocido el conjunto león y también mundialista con la selección Colombia.

Yerry Mina, actual zaguero central de Everton y compañero de James Rodríguez en el equipo Toffee habló con Carlos Sánchez, con quien tuvo la posibilidad de concentrar en el mundial de Rusia 2018 al mando de José Néstor Pékerman.

Cabe recordar que Mina salió campeón con Independiente Santa Fe de la Copa Sudamericana 2015 en el equipo dirigido por el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso, por lo que conoce muy bien el club bogotano y sirvió de referencia base para que Carlos Sánchez a sus 35 años todavía no decida retirarse del profesionalismo.

La Roca Sánchez ha insistido en declaraciones ante la opinión pública que el factor económico fue lo que menos tuvo que ver para concretar su llegada al conjunto cardenal. Así lo hizo saber en rueda de prensa previa al duelo del 25 de septiembre contra Envigado FC:

Esto no pasa por lo económico y mi primera idea fue decirle al presidente es que quería venía a ayudar a los más jóvenes a que la liga crezca y yo crecer y aprender y quiero meterle el alma y dar la vida por Santa Fe

Habló muy bien de su compañero en Brasil 2014 en el mediocampo, Alexánder Mejía, actual volante de marca de Independiente Santa Fe, y de paso exaltó nombres como el de Yulián Anchico y el propio Yerry Mina en su nueva fase como profesional:

Muchos exjugadores de Santa Fe como Mina y Anchico me hablaron muy bien de la institución y su experiencia y eso me ayudó a la decisión. Con Alexánder Mejía tenemos una relación más que buena, lo contacté y me habló muy bien de la institución. Lleva poco pero está feliz

Sobre el dorsal que tendrá Carlos Sánchez en Santa Fe, La Roca indicó que en su trayectoria profesional siempre tuvo el número 6 a sus espaldas, pero que en su nueva etapa en Santa Fe no quiso quitarle el número a Yilmar Velásquez, que llegó de Atlético Nacional:

El número 5 no tiene nada especial, el número 6 lo tiene un compañero y no quise sacarle la camiseta a nadie y entre nosotros y el jugador se me acercó y me la ofreció, pero le dije que no, que me acomodaba

Además dio consejos para los nuevos talentos colombianos para poder representar a su país en Europa:

Puedo ayudar a los jóvenes a quemar esas etapas, no irse de afán a Europa y en eso podemos ayudar todos a retener a los jugadores para que la Liga crezca. No es irse por irse sino hacerlo con un nombre en el fútbol porque eso marca mucho la diferencia

Sánchez aprovechó para decir que espera ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para volver a representar a Colombia a nivel de selecciones:

Todo jugador profesional sueña con llegar a la Selección y en mi caso es así. Para llegar a la Selección hay que hacer las cosas bien en Santa Fe. La Selección es algo que ojalá se dé, pero primero quiero pensar en el cardenal

Sobre sus condiciones físicas para afrontar lo que resta de la Liga BetPlay II 2021, o la temporada 2022 del fútbol profesional colombiano, Sánchez destacó que está a nivel para cualquier solicitud del cuerpo técnico:

Yo no he parado, me gusta entrenar y sentirme bien físicamente. Terminé con Watford en mayo, seguí entrenando con mi preparador físico y por eso no hay que preocuparse. En Tenjo la adaptación ha sido buena y el ahogo no lo he sentido casi y no sé por qué. El fútbol de hoy es uno donde hay mucha diferencia. No es lo mismo jugar que competir, jugar lo hacen todos, competir no. Quiero meterle eso en la cabecita a los compañeros

SEGUIR LEYENDO: