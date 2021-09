Continúa la novela de James Rodríguez, dejaría el Everton y estaría negociando con un club de Catar

James Rodríguez dejaría el Everton y ya se encuentra negociando con un club de Qatar - Foto: Twitter @EvertonESP

El nombre de James Rodríguez fue uno de los que más sonaron en el mercado de fichajes europeo para cambiar de equipo esta temporada, pues su momento en el Everton no ha sido el mejor tras la llegada del entrenador español Rafael Benítez y su salida sería la mejor opción para él respecto a la búsqueda de minutos.

Sin embargo, el mercado cerró en las principales ligas del mundo y su fichaje no se pudo concretar por ningún club. Cabe recordar que equipos como el Milan (Italia), Porto (Portugal), İstanbul Başakşehir (Turquía) y Sevilla (España), fueron algunos de los equipos interesados en poder contar con el colombiano en sus filas.

Finalmente se quedó con los ‘Toffees’ y cuando se creía que ya no habría posibilidades de cambiar de equipo apareció una nueva opción: el fútbol del Medio Oriente.

Y es que según confirmaron medios como The Times y Sky Sports, James Rodríguez habría viajado a Qatar para negociar su posible fichaje en esta temporada, pues aún no ha debutado en esta campaña con el Everton y sus opciones de entrar en el esquema de Benítez son pocas.

“El ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo de 2014 tenía la opción de mudarse a Portugal durante el período de transferencia, pero no se pudo llegar a un acuerdo con el Oporto. La postura oficial del club era que Rodríguez estaba en los planes de Benítez ‘hasta el 31 de agosto’, pero Qatar podría resultar una ruta de escape con la ventana de transferencia abierta hasta el 30 de septiembre” afirmó Sky Sports.

Cabe destacar que James, de 30 años, llegó al Goodison Park procedente del Real Madrid en una transferencia gratuita en septiembre de 2020, para reunirse por tercera vez con el técnico italiano, Carlo Ancelotti.

Por su parte, el periódico The Times señala que la salida de James del Everton es cuestión de tiempo y el jugador ya estaría trabajando en ello. El periodista Paul Joyce informó que el colombiano estaría muy cerca de concretar su llegada a un club del fútbol qatarí; todo parece indicar que sería el Al Rayyan.

Según el periodista inglés, uno de los más respetados en el país británico, el mediocampista ya se encontraría volando al país para negociar una salida que el Everton vería con buenos ojos. De hecho, este domingo un hombre compartió en sus redes sociales una foto con James Rodríguez en el aeropuerto de Manchester, lo que indicaría que efectivamente el cafetero dejaría el país.

DECLARACIONES DE JAMES SOBRE SU FUTURO

Durante una transmisión realizada el pasado mes de julio en su canal de Twitch, el ‘10’ de la Selección Colombia no confirmó dónde jugaría esta temporada, aunque varios de sus seguidores pensaban que seguiría en el Everton, James no lo manifestó.

“No sé qué va a pasar. No sé, no sé dónde voy a jugar. Lo sabes en el fútbol y en la vida no sabes cualquier cosa, pero todo lo que sé es que he estado entrenando duro, preparándome bien, entrenando para mí y eso es todo. Es complicado. [Jugaré] donde quiera que me quieran. Uno tiene que estar en el lugar donde lo quieren”, aseguró en su momento.

RAFA BENÍTEZ EXPLICÓ POR QUÉ NO LO CONVOCÓ

Este sábado 18 de septiembre Everton perdió por goleada 3-0 frente a Aston Villa, en condición de visitante, en el estadio Villa Park, en el juego correspondiente a la quinta jornada de la Premier League y el técnico Rafa Banítez completó otro partido sin contar con el volante colombiano James Rodríguez, quien se quedó nuevamente por fuera de la convocatoria.

Finalizado el compromiso, el técnico español habló en conferencia de prensa sobre las razones por las que aún no tiene en cuenta al mediocampista cafetero, quien todavía no debuta en la presente temporada.

Según información de Liverpool Echo, el entrenador de los ‘Toffees’ manifestó que “James Rodríguez estaba “preocupado” por su estado físico antes del viaje al Aston Villa y, por lo tanto, no fue incluido dentro del grupo de jugadores convocados”.

El estratega sostuvo que “para este juego” el ‘10’ de la Selección Colombia “estaba un poco preocupado por su músculo” debido a que “estaba teniendo un pequeño problema y por eso decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible. Eso es todo”.

Por último, Benítez señaló que durante los próximos días se conocerá si James puede estar listo para enfrentar al Queens Park Rangers en la jornada seis del campeonato inglés. Sobre esto el D.T. dijo: “Veremos si está apto para el próximo partido y luego decidiremos”.

