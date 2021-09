“Una alcaldía ladrona”, insiste Álvaro Uribe sobre la administración de Medellín

Twitter - @AlvaroUribeVel

Luego de la calma tras un viernes álgido, con un toma y dame entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el expresidente Álvaro Uribe, este último volvió a encender la polémica con un video en el que señaló de “alcaldía ladrona”, a la administración del mandatario local.

En el material publicado a través de su cuenta oficial en Twitter, el expresidente aseguró que el bloqueo a Daniel Quintero ocurrió mucho antes de que se originara la discusión del pasado viernes 17 septiembre.

Eso, luego de que Quintero lo retara a desbloquearlo. Cabe mencionar que en su trino, el alcalde no informó cuándo fue bloqueado por el jefe natural del Centro Democrático.

“Sobre Alcaldía de Medellín, mentiritas, que le hice bloqueo ahora para no leer sus respuestas en Twitter. Mentiras, desde hace mucho tiempo se hizo ese bloqueo de mi parte”, aclaró Álvaro Uribe.

Igual que en los trinos del viernes, el exsenador insistió en que la Alcaldía de Medellín es “ladrona” y corrupta. Además, aseguró que las “infamias” en su contra son para tapar las supuestas irregularidades.

“Globitos, irse a pasear con recursos de la ciudad. Malabares, pretender tapar la corrupción poniendo como cortina de humo la repetición de infamias contra mi persona que he contestado debidamente. Realidad, una alcaldía ladrona y una ciudad con un 40 % de pobreza saben por qué lo digo y con énfasis porque estoy recibiendo información de los hechos y porque he sido honorable, no he robado un solo peso”, añadió.

“6.402 jóvenes hubieran preferido un presidente menos guapo”: Daniel Quintero a Álvaro Uribe

En un nuevo rifirrafe entre Daniel Quintero y Álvaro Uribe Vélez, el pasado viernes se lanzaron varios trinos con pullas de un lado a otro por temas de inseguridad y corrupción en Medellín.

Todo inició cuando Uribe insinuó que el Alcalde de la capital de Antioquia no tiene el mismo carácter con las “personas que se preocupan por la ciudad” y con los violentos.

“Si el Alcalde de Medellín como es de guapo con quienes se preocupan por la ciudad, o lo critican, fuera siquiera la mitad con los violentos, no habría inseguridad”, aseguró, Álvaro Uribe Vélez.

Como se ha vuelto costumbre, Quintero no dudó en responder. El Alcalde tomó una captura del trino y lo publicó en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “6402 jóvenes, la mayoría de Antioquia, hubieran preferido un Presidente menos guapo”, haciendo referencia a las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘Falsos Positivos’ en Colombia.

Pero la pelea no paró ahí. Uribe le subió la llama a la discusión tachando a Daniel Quintero de “insulto o infamia”, además, insinuó que es corrupto.

“Se comprende que el Alcalde de Medellín para todo sea un insulto o una infamia, qué se le puede pedir en seguridad si lo ayudaron a elegir los combos violentos. Qué se le puede pedir en honestidad si tiene el compromiso de obtener rentas corruptas de la contratación!”, escribió el expresidente en la red social.

Ante el trino de Uribe, el mandatario local resaltó que la capital de Antioquia es la ciudad con menor índice de corrupción de acuerdo con el Gobierno nacional. “Esta es mi mejor respuesta: Medellín acaba ocupar el primer lugar en el Índice Nacional Anticorrupción publicado por la Secretaria de la Transparencia del Gobierno Nacional. Abrazos”, puntualizó.

Luego, publicó una captura en la que muestra que Uribe lo tiene bloqueado en la red social y escribió: “Si es tan guapo desbloquéeme”.

