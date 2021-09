“Amo esos momentos de soledad”, Tuti Vargas reflexiona sobre pasar tiempo con uno mismo

Tuti Vargas. Foto: Instagram @tutivargasm

Son muchos los planes que se pueden hacer con la familia, los amigos, la pareja, la persona con la que se está flirteando, los compañeros de trabajo, etc. Sin embargo, todas esas cosas también se pueden hacer en soledad: viajar, ir a un restaurante, ir al cine, tomarse una cerveza en algún sitio, salir de compras y la lista podría seguir; pero no a todos les gustan estos planes individuales, se pueden sentir solos – en el mal sentido – avergonzados, frustrados o tristes. Aun así, hay figuras públicas como Tuti Vargas que destacan el lado bueno de pasar tiempo consigo mismo.

En sus redes sociales la influencer publicó varias imágenes de su viaje a España y escribió en la leyenda: “Esta mañana mientras me tomaba un café sola, pensaba lo lindo que es aprender a compartir tiempo con uno mismo y estoy hablando de en verdad hacerlo, de una forma amorosa y consiente, de tener esas largas conversaciones de introspección, de cuestionamiento, de autoanálisis y de agradecimiento. Qué mejor que nosotros mismos para saber exactamente en qué hemos fallado, cuáles han sido nuestros errores, vacíos, desaciertos, aciertos y triunfos”.

Posteriormente, la bogotana resaltó el encanto que tiene para ella el tiempo en soledad. “Solo nosotros sabemos esa verdad que a través del silencio posiblemente nos dará muchas más respuestas, liberándonos y despojándonos por unos minutos del ruido externo (…) Por eso amo esos momentos de soledad y silencio que realmente se han vuelto mi más grande compañía para poder convertirme en mi mejor aliada en mi proceso de crecimiento, fortalecimiento y conocimiento de mi esencia más pura”.

Post en Instagram de TuTi Vargas. Foto: @tutivargasm

Paralelamente, en sus Historias de Instagram, Tuti Vargas amplió la información su viaje. Un día, por ejemplo, estando en Barcelona, no tenía otra compañía más que la suya, cosa que no le impidió salir por la ciudad: “Nunca había salido con un trípode sola en ninguna ciudad a tomarme fotos”, ese fue su plan.

Sin embargo, una usuaria definió de “triste” el salir a tomarse fotos sola. Enseguida, la influencer comentó que esta vergüenza por hacer planes en soledad es una cosa colombiana. “Siento que eso es un tema muy colombiano, de - qué oso que me vean solo -, - cómo voy a salir solo, qué vergüenza – y, ¿saben qué? Me vale tres, me importa un carajo que me vean sola tomándome fotos por ahí o comiendo, caminando. De verdad, tenemos que quitarnos esa vaina de encima (…) así que triste, siento yo, es no hacerlo”.

Tuti Vargas estuvo en MasterChef Celebrity Colombia 2018:

Por otro lado, más allá de su trabajo en el negocio de las redes sociales, en 2018 Tuti Vargas se le midió a cocinar y cocinar en el MasterChef Celebrity Colombia de ese momento. Los famosos concursantes de dicha versión del reality gastronómico incluían, entre otros, a Omar Murillo (actor), Estefanía Borge (actriz), Giovanny Ayala (cantante de música popular) y Luis Fernanda W (influencer).

Actualmente se emite otra entrega ‘celebrity’ de MasterChef y, nueve concursantes siguen en pie en el reality gastronómico; inicialmente eran 20: Viña Machado (actriz samaria), Liss Pereira (comediante cucuteña), Catalina Maya (exmodelo y periodista paisa reincorporada en el programa), Gregorio Pernía (actor cucuteño), Marbelle (cantante nacida en Buenaventura), Pity Camacho (actor), Diego Camargo (comediante), Carla Giraldo (actriz paisa) y Frank Martínez (comediante paisa).

