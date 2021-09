Con lágrimas Andrés Cepeda escogió a su finalista de ‘La Voz Kids’ y todo quedó listo para la gran final

La Voz Kids se acerca cada vez más a su fin y a medida que avanza, quedan las mejores voces de la competencia. Desde las audiciones a ciegas, muchos televidentes le apostaron a varios candidatos que llegaron a estancias finales y varios de ellos hicieron parte del equipo de Andrés Cepeda.

Antes de batallar, los semifinalistas abrieron la penúltima gala del concurso entonando ‘Un amigo es una luz’ de los Enanitos Verdes, en señal de que los pequeños talentos a lo largo de la competencia, se hicieron grandes compañeros y amigos entre ellos y también con su mentor. Además, había mucha expectativa con esta semifinal porque, precisamente, los tres concursantes estaban en la baraja de candidatos de muchos televidentes a llevarse el título; sin embargo, solo podía quedarse uno entre Frailyn, Teffy y Josué.

Tefy fue la primera en comenzar las presentaciones, cantando ‘Con todo y mi tristeza’, conocida en las voces de artistas de la talla de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. El asombro de los tres jurados no se hizo esperar y al final de su presentación, el mismo Cepeda aplaudió de pie a la pequeña, quien confesó que para esa canción debió entrenar su respiración por el esfuerzo que exige el mismo tema.

“Lo lograste perfecto, tomaste aire donde era (…) No te puedo pedir más de lo que me has dado, es que es imposible pedir más allá; estoy muy orgulloso de que hayas querido ser parte de mi equipo”, mencionó Cepeda, mientras que Natalia la felicitó por aquella interpretación. “Muy bien hecho, fue una presentación preciosa, súper bien interpretada y con un nivel de dificultad altísimo. Felicidades”. Jesús, por su parte recordó que alcanzó a cantar con el ‘Divo de Juárez’ antes de su muerte.

“No es solamente lo que exigen a nivel vocal las canciones de Juan Gabriel, que es mucho, y eso lo tienes. La cosa es que para cantar las canciones de él hay que tener personalidad, energía, vibra, luz y tú tienes todo eso”, rescató el mexicano

Todo estaba listo para la presentación de Josué; el antioqueño conmovió de entrada con ‘Mi viejo’, famosa en la voz de Piero. Al final de su performance, el bogotano volvió a ponerse de pie y aplaudir al niño, entretanto, Laura Tobón le preguntó en quién se había inspirado para cantar con tanto sentimiento, contestando que “yo estaba ahí parado en la puerta y dije ‘bueno, voy a pensar en mi mamá’ pero después dije ‘no, mejor en mi papá’ pero él es payaso y me llego a imaginar un chiste de él y me río en pleno escenario, y más bien pensé en mi bisabuelo, él estaría muy orgulloso de mí. Pensé también en todos los abuelitos desamparados que están sin familia y esta canción va para ellos”.

El concursante recibió muchos elogios por parte de los tres jurados, especialmente de Andrés Cepeda. “Tú logras una cosa que es muy especial y es que trasciendes el concurso (…) haces una cosa que no me pasa nunca y es que a mí se me olvida que estamos en esto… Me hablas desde un lugar de tu corazón que llega directamente al mío y eso es hermoso”, dijo el artista con la voz quebrada.

Natalia y Jesús también resaltaron en el niño que genera muchas sensaciones; “lo que tú consigues en el escenario es algo loable”, manifestó la española. Jesús se aproximó a la decisión final de su compañero y dijo abiertamente que “si yo fuera Andrés Cepeda me quedaba contigo” refiriéndose a Josué. Pero antes de ese momento, tanto ellos como el público escucharon la voz de Fraylin, proveniente desde Turbo, Antioquia.

La pequeña cantó ‘Como yo te amo’ famosa por Gloria Trevi. Al final de su canto, envió un profundo mensaje a los niños de su pueblo natal.

“Porque estamos muy lejanos, se nos es difícil llegar hasta acá en un escenario como estos; entonces quiero decirles que con dedicación, con esfuerzo y con toda la confianza puesta en Dios, lo puedes lograr”. Jesús fue el primero en llenarla de buenos comentarios.

“Dios te dio con las dos manos (…) Cantas hermoso, tienes presencia y eres de las niñas más bonitas que he visto en mi vida”, confesó el mexicano. Natalia destacó su tenacidad para llegar hasta el escenario de ‘La Voz Kids’ sabiendo el lugar de donde venía, y finalmente, Cepeda dijo que ella tendrá la capacidad de transmitir un poderoso mensaje en la sociedad.

Antes de tomar la decisión final, los niños resaltaron varias cualidades de su mentor; entre ellas, estuvieron su capacidad para escuchar, su empatía y el sentido de amistad que tiene el bogotano. Después de eso, él tuvo que escoger al ganador, y después de mucho pensarlo, escogió a Josué.

Las redes sociales, por su parte, celebraron esta decisión y resaltaron a Fraylin. “A partir de ahora es patrimonio nacional”, escribió un usuario de Twitter.

Finalmente, la gran final se disputará este viernes 17 entre Josué, Brayan (equipo Jesús) y María Liz (equipo Natalia) y los televidentes podrán votar en la página web del canal Caracol hasta que empiece el último episodio de este concurso.

