Estos son los puntos de vacunación para este jueves 16 de septiembre en Bogotá

Para este jueves se tiene programada una nueva jornada de vacunación en Bogotá, aunque no se aplicarán dosis de Moderna. Foto: Archivo Infobae

Para este jueves 16 de septiembre, las autoridades sanitarias de a capital colombiana anunciaron que en la ciudad se contará con varios puntos de vacunación para las personas que deseen inmunizarse contra la covid-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus sars-cov-2.

Hay que recordar también que desde el sábado 28 de agosto se inició la nueva fase de aplicación de dosis para los ciudadanos de 12 años en adelante.

No obstante, por lo que no han llegado dosis, no se aplicarán las dosis de Moderna en la capital colombiana.

Los sitios en los que aplicarán las dosis de 8 de la mañana a 8 de la noche serán:





En el norte de la ciudad:

- Centro Comercial Santafé

- Centro Comercial Bulevar Niza

- Centro Comercial Cafam de La Floresta





En el occidente:

- Centro Comercial Plaza Imperial

- Centro Comercial Dorado Plaza





En el centro geográfico de la ciudad

- Compensar de la Avenida 68

- Movistar Arena

- Corferias

- Centro Comercial Galerías





En el Sur:

- Centro Comercial El Edén

- Centro Comercial Mall Plaza

- Centro Comercial Plaza de las Américas

- Centro Comercial Paseo Villa del Río

- Biblioteca El Tintal





De 8 a.m. a 5 p.m.:

- Plaza de los Artesanos

- Coliseo El Tunal

- Coliseo Cayetano Cañizares

- Coliseo Palestina

- Coliseo Tibabuyes

- Coliseo Villa de los Alpes

- Hospital San Ignacio (de 8 a.m. a 4 p.m.)





De 7 a.m. a 5 p.m.:

- Centro comercial Centro Mayor

- Centro comercial Gran Estación

- Hemeroteca de la Universidad Nacional

- Coliseo Molinos II

- Vista Hermosa (7 a.m. a 2 p.m.)





En la Secretaría de Salud de Bogotá recordaron que los menores de edad que se quieran aplicar la vacuna deben ir acompañados por alguno de sus padres o de sus tutores legales.

También anunciaron que por el momento no hay disponibilidad para la segunda dosis de Moderna, mientras que la disponibilidad de las primeras dosis será hasta agotar existencias.





En el sur de Bogotá:

- Colegio Alban Holguín en la entrada principal (Transversal 79 D con calle 72 A Sur )

- Salón Comunal El Corzo (carrera 99 C N°. 55 A-11 Sur)

- CAI Castilla (diagonal 9 A N°. 78 C-15)

- Bahía Comercial Bochica (carrera 5 F N°. 48 K-29 Sur)

- Parque de Villa Mayor (calle 37 Sur N°. 30-01)

- Salón Comunal Suramérica (calle 28 Sur N°. 4-24)

- Iglesia y Fundación Instituto Tecnológico del Sur (carrera 28 N°. 52 A-09 Sur)

- Brio de San Carlos (calle 51 Sur N°. 13 F-39)

-Frente al centro comercial Altavista (carrera 13 N°. 65 C-58 Sur)

- Parque La Andrea (calle 80 Sur N°. 9 A-50)

- Paradero de buses Antonio José de Sucre (carrera 7 N°.108-01 Sur)

- Semáforo entrada de Protecho-Casa Linda (carrera 22 G N°. 60 A-90 Sur)

- Punto Líder Candelaria (calle 64 Sur N°. 24-38)

- Parque Ismael Perdomo (calle 63 A Sur N°. 71 F-67)





Centro:

- Plaza de Mercado del barrio La Perseverancia (carrera 5 N°. 30 A-40)

- Plazoleta de las Nieves (carrera 8 N°. 19-62)

- Casa Comunitaria La Concordia (calle 12 D N°. 3-22)

- Centro Comercial Avenida Colón (avenida calle 13 N°. 15-61)

-





Occidente:

- Centro comercial Gran Estación (avenida calle 26 N°.60-47)

- Parque Tabora (calle 72 A N°. 78-98)

- Centro Comercial Hayuelos (avenida carrera 86 con calle 20)

- CAI Santa Matilde (calle 8 Sur con carrera 35)





Norte:

- Parque al lado de la USS Orquídeas (carrera 16 C N°. 160-44)

- Centro Comercial 140 Avenida (calle 140 N°. 13-36)

- Carulla de la calle 63 (calle 63 N°. 7-15)

- Parque Office Park (calle 167 N°. 65-98)

- Parque barrio Simón Bolívar al respaldo del centro comercial Metrópolis (carrera 66 N°. 75-20)

- Olímpica de La Castellana (calle 95 N°. 47 A-09)





SEGUIR LEYENDO: