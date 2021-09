“Iba a castings y no me escogían”: Mara Roldán contó por qué se puso biopolímeros

Fotografía tomada de Instagram @mara

Mucho se ha hablado por estos días sobre las cirugías a las que se han sometido algunas famosas colombianas. Entre las intervenciones que más suenan está la inyección de biopolímeros en los glúteos, siendo uno de los casos más representativos el de la modelo y empresaria caleña Elizabeth Loaiza, quien recientemente se sometió a un procedimiento de extracción final de la sustancia, dado que estaba haciendo estragos en las caderas y la parte baja de la columna.

A ese caso se sumó, este sábado 11 de septiembre, el de la modelo Mara Roldán, que relató a ‘La Red’ los difíciles momentos que vivió para extraer los biopolímeros de sus glúteos pues, al igual que Loaiza, estaban afectando sus músculos y los huesos de la parte baja de su espalda. Del mismo modo, contó al programa por qué tomó la decisión de inyectarse y lo que nunca le dijeron que era dicha sustancia.

“Surge la oportunidad de ponerme biopolímeros hace 10 o 12 años. Apenas estaba empezando en el modelaje, recuerdo que iba a varios castings y no me escogían. Estaba de moda el prototipo de la mujer voluptuosa, de busto y cola grande. En ese momento tampoco había salido nada que los biopolímeros eran malos, los ponían absolutamente todos los médicos”, describió la antioqueña.

Mencionó, además, que se sintió muy feliz con el resultado que obtuvo con la intervención, pues le sirvió para conseguir varios contratos y ganar buenas sumas de dinero. Igualmente reconoció que no fue la única mujer que recurrió a implantarse biopolímeros, asegurando que un 80 % de las modelos de la época lo hacían.

“Yo veía a mis referentes del modelaje en ese momento y todas tenían la cola grande, entonces al yo estar muy niña me dejé llevar en ese momento por los estereotipos. Me lo hice con un esteticista, no sé si era médico profesional, fue una irresponsabilidad de mi parte y cuando vi que ya comenzaban a salir los primeros problemas me dije ‘bueno gracias a Dios a mí no me ha pasado nada’”, relató la modelo.

Sin embargo, aunque en ese momento en que comenzaron a salir los primeros casos, hace aproximadamente unos 4 años empezó a presentar los primeros síntomas que la alertaron por lo que recurrió al médico y no se han mostrando graves consecuencias, como el caso de Elizabeth Loaiza que la piel comenzó a necrosarse.

“Empecé a tener síntomas como adormecimiento de las piernas, si me siento más de una hora en una silla un poco dura la pierna empieza a doler, me dan calambres, hay otros síntomas que son migrañas, mucho sueño, es una inflamación crónica que está alrededor del biopolímero”, puntualizó Roldán para el programa de entretenimiento.

Fotografía tomada de Instagram @mara

La actriz se encontraba fuera del país por lo que su médico le dijo que regresara para hacer los respectivos chequeos, con una resonancia magnética se percataron que los polímeros estaban incrustándose en el músculo y migraban a la espalda baja y los muslos, por lo que le recomiendan extraerlos de forma inmediata.

También señala que tuvo miedo por la cirugía de extracción, pues la recuperación es un poco complicada ya que no podrá sentarse por lo menos durante 15 o 20 días, de igual modo, para ir al baño también es incómodo porque cualquier mal movimiento la herida se puede abrir y complicar la situación.

Quienes conocen del procedimiento, lo único que les ha preocupado es que la mujer se quede sin glúteos, a lo que la modelo les ha respondido que eso se podrá trabajar en el gimnasio con ejercicios que estimulen el crecimiento de la zona; también le han preguntado si no le molesta el tamaño de la cicatriz, pero también ha tenido respuesta para esto y es el hecho que lo más importante no es lo estético en este momento sino su salud.

“Yo no sé si después de esto yo pueda seguir en el modelaje, pero no importa, no pienso seguir cargando este veneno a costa de que si pueda seguir en el modelaje. El error más grande que he cometido es haberme puesto los biopolímeros, quiero darle un mensaje a todas las mujeres que se quieren poner biopolímeros que todavía no saben la gravedad, si una o dos personas se dejan de poner biopolímeros por mí ya quedo satisfecha”, finalizó la modelo.

Con esto, hizo un llamado a todas las personas del medio que se pusieron la sustancia, que quizás en este momento no presentan síntomas, para que se dirijan al médico y revisen cómo se encuentran, recomendando incluso que debe ser un buen especialista el que decida si es más saludable sacar la sustancia o dejarla en el cuerpo.

