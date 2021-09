Epa Colombia ganó premio de ventas en ExpoBelleza 2021

Epa Colombia confía que podrá pagar su multa, pues anunció que ya recogió 100 millones de pesos.

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera no deja de ser noticias, debido al éxito que han tenido sus keratinas, pues con estas ha podido llegar a cumplir varios de sus sueños y este sábado 11 de septiembre dio conocer que ganó un premio por su número de ventas. Esta no sería la primera alegría que celebraba por el apoyo de sus seguidores, incluso, hace unas semanas atrás y como estrategia para pagar una gruesa multa de 472 millones de pesos al Estado, decidió hacer una oferta con sus productos y en menos de un mes recaudo todo el dinero que necesita.

“Creí que no lo lograría. Antes del primero de septiembre obtuve el dinero gracias a ti. Me has ayudado demasiado. Tuve días súper difíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa. Le callamos la boca a miles, tu sabes amiga que somos una y la misma”, aseguró a finales de agosto.

Ahora Barrera la influenciadora que se hizo famosa por su personaje de Epa Colombia, con profunda alegría dio a conocer a través de sus redes sociales que su emprendimiento de keratinas, fue merecedor de un premio al mejor rendimiento en ventas entre las marcas participantes en la más reciente versión de ExpoBelleza Medellín 2021.

“Me voy súper feliz para mi empresa y le doy muchísimas gracias a todas las personas que me compraron y apoyaron. Sin pasar por encima de nadie lo logré”, aseguró Daneidy Barrera en varias ‘Historias’ que publicó en su cuenta de Instagram ya agregó “Fui la que más vendí, gracias a Dios. Estoy muy feliz”, agregó la influenciadora luego de participar en una nueva versión de ExpoBelleza Medellín.

Su celebración no quedo ahí, pues incluso, compartió un video en el que aparece en el evento que se llevo acabo en la Plaza Mayor de Medellín desde el 8 al 11 de septiembre y reiteró “Uno con esfuerzo y dedicación logra llegar a donde quiere estar. Tú también lo puedes lograr”.

Sin embargo, esta no ha sido la única razón por la que se ha vuelto tendencia en redes. Pues la mujer que tiene un acumulado en instagram de 4,4 millones de seguidores y que aseguró que llegaría al senado, en una publicación muy diciente mostró una reunión que sostuvo con Álvaro Uribe Vélez y que dejó sorprendidos a sus seguidores que nunca imaginaron que Epa fuera a encontrar aliados al interior del Centro Democrático.

En la publicación, se ve a ambos degustando unas empanadas mientras ‘Epa’ le enseña unas frases a Uribe Vélez y este trata de remedarla con sus expresiones particulares. De hecho, en el video, la influenciadora invita al exsenador a probar sus keratinas.

Sin embargo, antes que empezaran los ataques en sus redes sociales, Barrera subió varias historias explicando el encuentro con el exmandatario. ‘Epa’, dejó claro que esto no se trataba de nada político sino de velar por su seguridad y la de su entorno.

“Yo quiero amiga que primero mires el video en mi perfil antes de juzgarme, antes de criticarme. Esto ya no es de derecha, esto ya no es de izquierda, esto es de mi emprendimiento, mira el video amiga. Amiga yo tenía que buscar ayuda, yo no me quiero morir, mi seguridad en Colombia no está bien porque yo empecé a crecer, yo empecé a emprender, yo empecé a salir adelante y entonces entre más sacaba productos, mi vida se volvía más difícil, pero yo no te podía contar”, explicó la empresaria.





