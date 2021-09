Estos fueron los congresistas que votaron No a moción de censura contra Karen Abudinen

Karen Abudinen (Colprensa - Sofía Toscano)

Este viernes en la Cámara de Representantes se llevó a cabo la votación de la moción de censura contra la exministra de las Tic, Karen Abudinen y, aunque hubo mayoría para el sí, el quorum no se completó dado que algunos congresistas no votaron, por lo que no prosperó la iniciativa. En total fueron 30 votos a favor de dejar a Abudinen en el cargo.

El partido que respaldó a la ministra mayoritariamente fue el Centro Democrático. Los representantes que la respaldaron fueron la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias (Meta); Enrique Cabrales, Edward Rodríguez, José Jaime Uscategui y Juan Daza (Bogotá); Rubén Molano y Hernán Garzón (Cundinamarca); Esteban Quintero, Juan Espinal, John Bermúdez y Óscar Pérez (Antioquia); Christian Garcés y Milton Angulo (Valle); Héctor Ortiz (Boyacá); Gabriel Vallejo (Risaralda); Gustavo Londoño (Vichada); Henry Cuellar (Huila); José Carreño (Arauca); Luis Gómez (Caldas) y Juan David Vélez (colombianos en el exterior).

Por Cambio Radical estuvieron César Lorduy y Modesto Aguilera (Atlántico), Mauricio Parodi (Antioquia), David Pulido (Guaviare), Héctor Vergara (Sucre) y Karen Cure (Bolívar). Por su parte, en el partido Conservador votaron no Nicolás Echeverry (Antioquia) y Wadith Manzur (Córdoba). Por último, desde la Circunscripción Especial de Comunidades Afro, Raizales y Palenqueras, Hernán Banguero apoyó a la exministra.

En el partido de la U solo votó No a la moción de censura Alfredo Deluque (La Guajira), mientras que el resto de la bancada consideró que como Abudinen ya había renunciado no era necesario hacer la votación. En total quedaron 65 congresistas sin votar teniendo en cuenta que había más de 150 habilitados para hacerlo.

La representante María José Pizarro anunció acciones legales por lo sucedido:“96 congresistas estaban en plataforma, y yo sí le pido señor secretario que certifique durante lo que duró la votación qué congresistas se encontraban en la plataforma y no votaron. Es una burla a los colombianos”, dijo por su parte la representante Katherine Miranda.

Por su parte el congresista León Fredy Muñoz recordó que la Ley 5 en su artículo 123 numeral cuatro, especifica que: “el número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el Presidente y se ordena su repetición”.

Ante este cuestionamiento, el secretario de la Cámara aseguró que esa es una norma que se ha utilizado en votaciones como la elecciones de funcionarios públicos, pero que no aplicaba para la moción de la censura, sin explicar en mayor detalle el por qué.

La renuncia de Abudinen

En la tarde de este 9 de septiembre, la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, presentó oficialmente su carta de renuncia irrevocable ante el presidente Iván Duque. Aseguró que nunca dudó en renunciar, pero quería tener unas semanas para cumplirle al país con la meta de conectar siete mil escuelas y denunciar el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.

“De manera respetuosa presento ante usted renuncia irrevocable al cargo de ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy, al dejar su gobierno, rindo tributo a sus calidades como estadista y gobernante. Reconozco en usted profundos valores democráticos, admirable inteligencia en sus decisiones, y resalto públicamente en mi renuncia sus valores como ser humano y como gobernante”, señaló.

