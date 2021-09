Desde Marbelle hasta Gregorio Pernía: así se ven los participantes de Masterchef como personajes de Los Simpson

Masterchef 2021. Foto: @nicodezubiria.

El programa MasterChef Celebrity, en su versión para Colombia, no solo se robó la audiencia televisiva de los fines de semana en el país, sino que también centró su atención en los fuertes altercados que varios de sus participantes han protagonizado; situación que ocasionó que hasta retrataran a varios de ellos como personajes de la icónica serie animada estadounidense Los Simpson.

Las caricaturas de la familia norteamericana, recordada por sus integrantes de piel amarilla y grandes ojos saltones, fue difundida por la cuenta de Instagram ‘Carambatizate’, que se dedica a convertir a políticos, actores y otros personajes de la opinión pública a la vida animada.

Por ejemplo, con la cantante de tecno-carrilera Maureen Belky Ramírez Cardona, conocida como Marbelle, se dio a la tarea de retratarla con sus grandes tatuajes, su cabellera ondulada y en medio de una sesión fotográfica desde la playa.

Para varios internautas la artista, que ha protagonizado algunas de las ‘batallas’ en el concurso de cocina, quedó idéntica a una de las habitantes de Springfield, la ciudad donde habitan Los Simpson. Los usuarios de redes sociales no callaron ante la situación y reaccionaron diciendo que era muy parecida y más.

“Diva de Divas. Que una mujer brille con su belleza mágica, con humildad, sencillez y mucha humanidad por siempre, la hará aún más hermosa. Mejor look no podías escoger; ahora eres tan radiante y majestuosa como la épica ave Fénix”, escribió el artista en la descripción de la foto.

En otras publicaciones también se ve al presentador y comediante Diego Camargo, con una camisa a cuadros y su particular barba. “EL GRAN CAMARGO. Si preguntan por alguien humilde, carismático, lleno de humanidad y parcero para las que sea, el gran Camargo es esa persona, talentoso, fino y muy profesional... Alguien a quien admiro demasiado y que hoy hace parte de la casa..Heyyyy mi brooo, me has hecho asfixiar de la risa con tus rutinas... Sos un coloso con un talento genial!”, dijo el dibujante en la descripción.

Así mismo, catapultó la imagen de la actriz transgénero Endry Cardeño, recordada por encarnar a ‘Laisa Reyes’, en la novela del Canal RCN, ‘Los Reyes’. De ella, el caricaturista dijo que era “el centro hermoso de las rosas de mis rosales”.

La cuenta también le dedicó un espacio al comediante y participante del programa de cocina Frank Martínez, a quien le dejó una extensa dedicatoria llena de adjetivos y divertidas comparaciones.

“Este mega depredador es de ataque silencioso, sus víctimas jamás creerían que bajo esa mirada infante e inocente se encuentra un depredador perfecto, hace poco vi un especial en @animalplanet en su serie #elclubdelapeleaanimal y fue catalogado cómo una máquina devoradora sin competencia. Se alimenta principalmente de celebridades, aunque leyendas urbanas narran que se puede comer una momia vinagre y que aun estando en descomposición, siempre aprovechará cada parte nutritiva”, fue parte del extenso mensaje que dejó el artista sobre Martínez.

También hubo espacio para uno de los jurados, el coach Jorge Rausch, a quien calificó de “grande” y lo dibujó junto a una fanática.

Igualmente, retrató al famoso actor Gregorio Pernía, a quien no solo se recuerda por su participación en el programa de cocina, sino también por su aclamado personaje de El Titi en la producción de Caracol Televisión, Sin senos sí hay paraíso.

“Polifacético, profesional, divertido y todo un galán... Cuantas nenas no suspiran con él y a cuántos manes no les has generado inspiración! Parce, sos nuestra versión del potrillo con un toque único de humor y alegria que te hace un man más chimbita... Te lo digo con admiración y no con coqueteo para que no te ilusiones 😂😂”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: