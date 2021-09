Antioquia, el departamento donde más feminicidios se perpetran en Colombia,

Un grupo de mujeres participan en una movilización con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer hoy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El panorama para las mujeres en Colombia sigue siendo preocupante, pues a nivel nacional, de acuerdo con las cifras del observatorio, en lo corrido del 2021 (hasta agosto) son 379 las mujeres que han sido asesinadas, frente a las 288 muertes que se registraron en 2020. Las cuales han sido encabezadas por el departamento de Antioquia, siendo Medellín la ciudad del país que más reporta feminicidios.

Según un informe del Observatorio Feminicidios Colombia, en Medellín los casos de asesinato pasaron de ser 16 en 2020, a 23 durante el 2021, asimismo, en el informe la organización se evidenció que en el primer semestre de 2021, el municipio del Valle de Aburrá es el que concentró la mayor parte de los casos de asesinato de mujeres, siendo julio el mes más violento con 10 muertes.

El mes de julio se registraron 10 feminicidios, los cuales corresponden (3) en Medellín, (2) en Barbosa, (1) en Bello, (1) en Copacabana, (1) en Caldas, (1) en Envigado y uno en Itagüí. En relación con feminicidios en grado de tentativa, se registraron: (2) en los municipios de Bello y Medellín respectivamente, indicó el informe revelado por el observatorio.

Por su parte, el segundo departamento con más casos fue Valle del Cauca, con 47, de los cuales 25 ocurrieron en Cali.

Sin embargo, según las cifras en Medellín por parte de la Secretaría de la Mujer, de los 25 homicidios de mujeres ocurridos entre enero y agosto de este año, solo 18 fueron catalogados como feminicidio, de cuatro no tienen suficiente información, dos no fueron feminicidio y falta uno por clasificar. De esos 18, hay 10 (55,6 %) que fueron íntimos, es decir, que la víctima tenía algún tipo de vínculo con el responsable del delito, generalmente pareja, expareja o familiares. En el otro 44,4 % se trató de casos en los que no había vínculo con las víctimas.

La polémica de estas cifras, gira en torno a la tipificación de los asesinatos, pues según el diario El Espectador, de los 18 casos presentados por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como presuntos feminicidios, solo 12 fueron tipificados como tal tras las investigaciones judiciales.

De acuerdo con Luis Carlos Quiroz, mayor de la Policía Metropolitana, 10 de esos casos ya han sido esclarecidos, es decir, por lo menos hay emitida orden de captura para el presunto responsable y seis ya fueron arrestados y se les legalizó la captura. Sin embargo, en ninguno de los procesos se ha emitido condena ni el juez ha sentenciado como culpable a los indiciados.

Casos de asesinato en Antioquia

Uno de los casos de feminicidio reportados por el Observatorio, en la ciudad de Medellín, corresponden a una joven trans de 23 años llamada Isabel Garzón, quién el martes 3 de julio del 2021 fue asesinada con arma cortopunzante en la vía urbana en la Calle 9 con carrera 43, en el barrio Astorga, en la comuna 14.

De igual manera, se conoció del caso de Victoria Eugenia Villa Cardona, de 33 años y madre de 2 hijos, que fue atacada por sicarios con arma de fuego el 5 de julio del presente año, y quién falleció debido a las lesiones al día siguiente. El ataque sucedió en su vivienda, en el barrio Miramar, en la comuna 13, una fuente citó que los motivos podrían ser un pleito que adelantaba Victoria Eugenia por una supuesta estafa; sin embargo, no se tiene información de los feminicidas.

Otro caso, en zona rural de Antioquia, se presentó el martes 13 de julio del 2021 cuando autoridades recuperaron el cuerpo de Karen Dayana Salinas Henao, de 18 años, en su vivienda ubicada en la vereda Monteloro corregimiento de Hatillo, municipio de Barbosa. Según la información, fue asesinada con arma de fuego y en los hechos fue herido su compañero sentimental, quién falleció en la ambulancia. No se tiene mayor información acerca de los sujetos feminicidas.

Desde el Observatorio Feminicidios Colombia, Estefanía Rivera, en entrevista con El Espectador, insistió que urge un sistema de recopilación de datos que ayude a entender la dimensión del problema y facilite la caracterización de los factores de riesgo y las zonas en las que el problema es mayor.

“No existe un sistema de información real que permita comprender la violencia feminicida, con categorías unificadas entre las instituciones y con variables que permitan encender y generar alertas. Es necesaria la homogeneización de criterios y su categorización”, puntualizó Rivera.

