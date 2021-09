Estas son las canciones que interpreta Maluma durante la gira ‘Papi Juancho 2021′

“Un evento sin precedentes” así describió el mismo Maluma la gira de conciertos que inició por Estados Unidos y en la que le ha apostado a la seguridad, para evitar contagios de covid-19 y ser muy ambicioso, pues como él mismo describió, “Estamos preparando un espectáculo totalmente creado para responder a las medidas que hagan falta para mantener al público sano y poder seguir adelante con nuestros planes”.

Con el objetivo de crear una experiencia “segura”, el artista y su equipo diseñaron un escenario que se instalará en el centro de los recintos donde cantará, que también incluyen los legendarios Madison Square Garden en Nueva York y The Forum en Los Ángeles.

Sin embargo, sigue convencido de que llegó el momento de hacer espectáculos en vivo, “con besos en el escenario y todo”.

Y por lo menos, así lo cumplió en el show que realizó el viernes pasado en Los Ángeles, ofreció un exitoso concierto que dejó a más de uno con la boca abierta y del que se regó la voz para que el resto de shows quedaran agotados. El concierto presentó una vistosa puesta de escena de 360 grados con un escenario en forma de cruz griega y recubierto de pantallas que ocupaba el centro del estadio.

Lo primero que vieron los fans de Maluma fue un gran corazón en las pantallas, un ejemplo, según dijo el cantante, de que en esta gira quiere darlo todo tras tantos meses de haber estado en casa debido a la consecuencias que trajo el covid-19.

Con ese preámbulo se conoció el setlist oficial de los conciertos del reggaetonero y los cuales se llevarán a cabo durante los próximos meses a través de todo Estados Unidos:

Papi Juancho World Tour 2021

Cuáles serán las próximas fechas y las ciudades donde se presentará el artista:

Todo los shows se realizarán por Estados Unidos e iniciaron el pasado 2 de septiembre en Sacramento y culminarán el 24 de octubre en Chicago, la mayoría de ellos se encuentran con boleterías agotadas, sin embargo, hay ciudades que todavía tienen algunas fechas disponibles, el llevará por nombre Papi Juancho tendrá, inicialmente, 24 fechas que se realizará en todas las arenas de Estados Unidos.

Este es el listado oficial de toda la gira:

A pesar del éxito del artista, Maluma confesó recientemente, en un diálogo con CNN, que tiene pocos amigos dentro de la industria debido a varias decepciones que ha sufrido.

“No solamente ocurre en la industria de la música sino en general, en los negocios salen los caracteres más inesperados… A mí me ha pasado; he tratado de dar mi confianza a diferentes personas de la industria musical y me han pagado mal, así que prefiero estar en ‘rancho aparte’. No es que me caigan mal, yo no tengo problemas con nadie en la industria, y todo lo que me ha pasado me ha llevado a aprender mucho y como decimos en Colombia, yo no llevo ‘en la mala’ a nadie”, considerándose a sí mismo como una persona amigable.