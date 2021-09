Este lunes Millonarios tendrá hinchada: cuánto cuestan las boletas y cómo conseguirlas

PEREIRA - COLOMBIA, 28–08-2021: Maicol Medina de Deportivo Pereira y David Macalister Silva, Fernando Uribe de Millonarios F. C. disputan el balon, durante partido de la fecha 7 entre Deportivo Pereira y Millonarios F. C. por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021, jugado en el estadio Hernan Ramirez Villegas de la ciudad de Pereira. / Maicol Medina of Deportivo Pereira and David Macalister Silva, Fernando Uribe de of Millonarios F.c. vies for the ball during match of 7th date between Deportivo Pereira and Millonarios F. C. for the BetPlay DIMAYOR II 2021 League played at the Hernan Ramirez Villegas in Pereira city. / Photo: VizzorImage / Ricardo Vejarano / Cont.

Este lunes finalizará la jornada número 8 de la Liga Betplay con el encuentro entre Millonarios y Patriotas. Este partido se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, el cual contará con el ingreso de la hinchada embajadora, a las 8:05 p.m..

Aunque este sábado la semifinal de la Liga Femenina, la cual fue Independiente Santa Fe versus Atlético Nacional, contó con el ingreso de la hinchada cardenal, hasta mañana los fanáticos de Millonarios podrán disfrutar de ingresar al estadio luego de haber tenido un tiempo de espera de un año y medio sin ir al estadio.

Recordemos que a principios de agosto ocurrió un terrible enfrentamiento entre los hinchas de Nacional y Santa Fe masculino. Los eventos se desencadenaron cuando una turba de barristas del Atlético Nacional pasaron a la tribuna ‘familiar’ del Independiente Santa Fe para agredir a hinchas del rival, lo que motivó que cientos de espectadores huyeran al campo de juego en lo que concluyó como un episodio de violencia que dejó un balance de seis heridos, uno de ellos con trauma craneoencefálico.

Desde la semana pasada, el cuadro capitalino ya había adelantado la logística de la boletería para todos sus abonados, quienes ya contaban con su presencia asegurada en el partido del lunes. Lo único que aún faltaba por confirmar era precios de las boletas individuales que salieron a la venta este fin de semana y, a diferencia de lo que sucedió con otros clubes, el cuadro ‘embajador’ optó por no aumentar tanto el costo de sus entradas, más allá de que las finanzas estén golpeadas por la pandemia.

Las boletas van desde los 35.000 pesos hasta los 135.000 pesos. Sin embargo, los aficionados encontrarán diversidad de precios en tribunas como oriental, en la que tienen varias posibilidades de compra dependiendo de sus intereses.

Por otro lado, cabe recordar que las autoridades permitieron que se use el estadio con un aforo máximo del 50 % del total de El Campín. Lo que quiere decir que cerca de 17.000 hinchas podrán acompañar a Millonarios en este partido de la Liga BetPlay.

Por parte de Millonarios solo puso dos condiciones para el proceso de venta de boletas individuales. Para las tribunas oriental y occidental, cada aficionado puede comprar un máximo de cuatro entradas. En el caso de la tribuna familiar, está permitido adquirir máximo dos combos.

Por medio de un comunicado de prensa, el combinado embajador explicó que para cumplir con las condiciones exigidas por el Distrito se le dará prioridad a los abonados del periodo 2020-I. “Millonarios ha decidido que todos los abonados 2020-I, tanto los que no pudieron ceder su abono como los que sí lo hicieron, podrán utilizar el remanente para así completar los 6 partidos que quedaron pendientes . Los partidos serán los siguientes: Liga 2021-2 Vs Patriotas; Vs Huila, Vs Águilas; Vs América; Vs Junior y Vs la Equidad”.

Además, dio a conocer que la boletería para cada abonado se brindará a través de medios digitales en donde se utilizará un código QR para el ingreso del estadio. Igualmente, se aclaró que las entradas remanentes solo se venderán mediante la compañía Tu Boleta.

“Toda boletería será digital. Al correo registrado en la compra del abono recibirán el link para las descargas de las boletas digitales con su respectivo código QR. Cada boleta deberá ser presentada en el ingreso al estadio para su lectura y bloqueo. La venta de boletería remanente se pondrá a la venta únicamente a través de Tu Boleta. El aforo aprobado será del 50%”.

Ahora, sobre la distribución en cada tribuna, Millonarios aclaró que se le exigirá a los aficionados contar con la boleta digital y su cédula de ciudadanía, ya que será la manera de cumplir con los requisitos exigidos por la Alcaldía de identificación de todos los hinchas.

“Para la tribuna oriental se realizará el plan piloto con registro de ingreso con verificación de cédula de ciudadanía, por lo tanto este documento será requisito para ingresar. Para la tribuna lateral sur se realizará el plan piloto de identificación biométrica facial con la registraduría nacional, además del registro de ingreso con verificación de cédula de ciudadanía”.

Occidental central baja:

Aforo: 1.060

Costo: $135.000

Occidental preferencial alta:

Aforo: 636

Costo: $105.000

Occidental general baja norte y sur:

Aforo: 3.120

Costo: $84.000

Oriental central baja:

Aforo: 757

Costo: $62.000

Oriental general baja norte y sur:

Aforo: 2.125

Costo: $45.000

Lateral sur alta:

Aforo: 1.795

Costo: $35.000

Lateral norte:

Aforo: 1.558

Costo: $36.000

