La periodista Paola Bermúdez revela por qué cerró su restaurante

Paola Bermúdez es una reconocida periodista que cumplió uno de sus más grandes sueños, crear su propia empresa, algo que para muchos colombianos es muy difícil por la cantidad de procedimientos que hay que surtir. Sin embargo, por un escándalo de abuso sexual y acoso en contra de varias mujeres que trabajan en el restaurante ‘Trankilo’ ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, las cosas se fueron derrumbando poco a poco.

El estrepitoso acontecimiento se conoció a mediados del mes de abril de este año, en el que tres mujeres a través de un video señalaron al socio Jorge Alberto Villalobos Herrera como único y directo responsable. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, Bermúdez contó todos los detalles de lo sucedido con su emprendimiento.

“Toda mi vida había sido periodista, me había dedicado a perseguir a la gente que hacía historia en el país. Tuve la posibilidad de casarme por segunda vez hace 7 años con quien hoy es mi esposo y como empresario él me metió mucho la venita de ‘Pao trabaja por ti misma, busca algo que te mueva para que tú también le aportes al país’ y se presentó un proyecto súper bonito como era Trankilo”, inició el relato de Paola Bermúdez para el programa de entretenimiento.

La periodista contó además que cuando logró juntar unos ahorros, tomó la decisión de iniciar con ese proyecto, algo que según la mujer no tenía nada malo en la estructura en cómo fue creado, con un sentido social, ayudando a la reactivación de la economía después de un año largo de dificultad por cuenta de la pandemia.

“Esta zona del país es divina, tiene muchísima producción y gente que necesitaba trabajar, entonces decidí aportar capital, pero también aporto el trabajo que yo sé y es todo el tema de relaciones públicas y de comunicaciones. Logré que, con amigos, ex jefes y ex compañeros puse logré que mi lugar saliera en todas partes y se posicionara como uno de los lugares más prestigiosos de la zona”, agregó Paola sobre su sueño que se había vuelto realidad.

Sin embargo, eso por lo que tanto había trabajado para conseguirlo con determinación, se convirtió en la peor de las cargas de un momento para otro, un día se durmió con la felicidad de haber conseguido crear su propio negocio y sacarlo adelante fruto del trabajo de tantos años dedicada al periodismo, pero cuando despertó, el nombre de su socio estaba en todos los portales de noticias por un presunto caso de abuso a sus empleadas.

“Tú crees que dentro de mi manual de crisis tenía semejante situación. Por su puesto que no. Un día me entero que a uno de mis socios lo han denunciado por un tema hartísimo, una de las empleadas – porque solo hay una denuncia pese a que en medios se habló de 17 mujeres abusadas – que me dice ‘existe esta denuncia, la puse ayer”, explicó Bermúdez como parte del escándalo que se suscitó.

La periodista inmediatamente recurrió a sus fuentes en la Fiscalía para que ayudaran a agilizar el proceso en el que se encontraba su socio y que las cosas no quedaran impunes y en el olvido, que movieran la investigación y agilizaran los exámenes en medicina legal.

“Al mes estalla el escándalo en los medios de comunicación y la noticia era que los socios no habíamos hecho absolutamente nada por las víctimas. Cosa que no es cierta y nos ganamos por culpa de él una cantidad de enemigos en especial una persona que no quiero mencionar y convocaba gente para hacer marchas y tirarnos piedras, romper los vidrios, nos gritaban desde afuera abusadores, violadores entonces eso espantaba a los clientes”, señaló Bermúdez al programa de entretenimiento.

Entre las pérdidas según mencionó la periodista y empresaria se calculan unos 400 millones de pesos, fruto de sus ahorros de todos los años de trabajo que ha dedicado a informar y le deja una gran lección a futuro, “definitivamente las sociedades son terribles y uno tiene que elegir muy bien, casi que hacer un estudio de antecedentes y relaciones públicas a las personas con las cuales uno se va a unir”, finalizó.

