Terrible lesión de Diana Celis, novia de Epa Colombia, en el partido entre Santa Fe vs Atlético Nacional

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se enfrentaron en la semifinal de ida de la Liga Femenina de Fútbol. El partido de ida terminó en victoria para el cuadro ‘cardenal’ 1-0 pero contó con la dolorosa lesión de Diana Celis, delantera que se perderá el partido de vuelta y podría ser baja en una eventual final.

La jugada se produjo en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot. La bogotana se enredó en una jugada sobre la banda izquierda con la defensora Kelly Quiceno. Al momento de ir al suelo, la futbolista puso mal su brazo derecho y el peso de su cuerpo se fue contra este. Inmediatamente los gestos de dolor dan cuenta de la gravedad de la lesión y debió ser sustituida.

Según el informe médico de Independiente Santa Fe, Diana Celis sufrió la fractura de cúpula radial del codo derecho. Sin embargo, no indica los días de incapacidad que tendrá la delantera.

Santa Fe venció por la mínima diferencia a Nacional en la semifinal de ida de la Liga BetPlay Femenina

La primera semifinal dejó con un pie en la final a las futbolistas bogotanas, que vencieron por la mínima diferencia a las antioqueñas con gol de Amada Peralta al minuto 73.

El partido arrancó con demasiada fricción y choques sobre los primeros 10 minutos, sin embargo, el dominio en opciones generadas y en favorabilidad fue para Independiente Santa Fe, que comenzó a probar al arco de media distancia por intermedio de Liliana Salazar.

No fue un juego sencillo de lidiar en el Atanasio Girardot, pero las leonas lograron sostener siempre el arco en cero e imponer condiciones sobre las verdolagas, que no estuvieron del todo claras en definición y que no encontró la elaboración y profundidad que suelen tener. Poco protagonismo logró tener María Fernanda Agudelo, autora del doblete que clasificó a las antioqueñas en la semifinal.

Para la visita, lo mejor del talento lo exhibió Ivonne Chacón con su velocidad y desborde. Inicialmente el cuadro capitalino no contó con el mejor talento de Fany Gauto y Diana Celis, pero logró compensar su ataque gracias a Liana Salazar, que registró la mejor chance de las actuales campeonas en los primeros 45 minutos, enviando un cabezazo para estrellar el balón en el horizontal.

Segundo tiempo

Con el pasar de los minutos en el complemento el partido se tornó más lento y detenido, además de que las cardenales constantemente rechazaban el balón, mientras que el plan de juego de las verdolagas fue encontrar el equilibrio y aproximarse al arco rival con Alisson Pahuana y Yisela Cuesta.

La paraguaya Fany Gauto apareció en el minuto 72 y fue clave para demostrar su calidad y ayudar a poner arriba en el marcador a Independiente Santa Fe. Gauto cobró de pelota parada y asistió a Amanda Peralta que dejó sin margen de reacción a la arquera arquera panameña Yenith Bailey y marcó el 0-1 final del compromiso.

Las leonas supieron conservar la ventaja en Medellín y renovaron fuerzas con el ingreso de Tatiana Ariza, que reemplazó a la autora del gol de Santa Fe, Amanda Peralta.

El cierre del compromiso estuvo abierto y con altas chances para las locales, que hicieron hasta lo imposible por equilibrar el marcador, pero no les alcanzó, aún con la oportunidad desperdiciada por Ana Fisgativa, que tuvo la opción más clara luego del gol de Santa Fe tras tomar un rebote en el área cardenal.

