Siguen restricciones al gas natural en Colombia: EPM suspendió distribución en Medellín y Antioquia

Desde este miércoles se suspendió el servicio de gas natural para el mercado industrial y de gas vehicular en Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, pero recientemente se conoció que dado el daño en Cusiana, EPM informó que también se suspende el suministro para las empresas industriales en Antioquia.

Empresas Públicas de Medellín especificó que el daño técnico en el campo Cusiana de Ecopetrol impide la inyección de gas al sistema de la red troncal del TGI Cusiana - Porvenir. La decisión de suspender el servicio a este sector es porque tienen mayores niveles de consumo energético, esto buscaría garantizar, por ahora, el servicio para negocios pequeños y los hogares en el departamento.

“Comenzaremos la restricción del servicio al mercado no regulado, es decir, a la gran industria. Esperamos que Ecopetrol pueda resolver en las próximas horas esta situación y poder normalizar el servicio. También aspiramos a que esto no se aumente y no haya necesidad de suspender el servicio a otros segmentos”, explicó Carlos Orduz, vicepresidente de gas en EPM.

Sin embargo, el gas natural vehicular sigue en funcionamiento y las estaciones de suministro están funcionando normalmente en Antioquia. Por ahora Ecopetrol sigue trabajando en el daño para repararlo, aunque no haya una fecha exacta de cuándo se podrá reestablecer el servicio para la industria.

El centro del país

Respecto a la suspensión en esta zona, se sigue trabajando para recuperar el suministro y “Vanti ha realizado todos los esfuerzos que están a su alcance para mitigar el impacto que esta situación, ajena a ella, pueda ocasionar y estará informando a los usuarios el restablecimiento del servicio cuando así lo informe Ecopetrol”, manifestó la compañía.

La empresa señaló que continuará suministrando gas al Transmilenio y seguirá acatando las disposiciones que sobre el evento emita el Ministerio de Minas y Energía.

Actualmente, la compañía es el distribuidor y comercializador de gas natural más grande de Colombia, atendiendo a más de 3,2 millones de usuarios y 12 millones de habitantes en 105 municipios en Bogotá y sus alrededores, el Altiplano Cundiboyacense, Santander y el Sur del Cesar.

Cabe recalcar que, hace tan solo dos días la compañía había informado que debido a unos daños que se presentaron en el tubo que transporta gas desde Casanare al interior del país tuvo que ser suspendido el suministro para los mismos departamentos, incluyendo a la capital.

“Debido a una situación de fuerza mayor ocurrida en horas de la noche con el tubo de transporte de la Transportadora de Gas Internacional, TGI, que lleva el gas natural del Campo de Cusiana al interior del país, se suspende el suministro de gas natural vehicular e industrial”, señaló en un comunicado la empresa de servicios Vanti.

Igualmente, desde hace más de un mes está suspendido el suministro de gas desde la zona de Gibraltar hacia Bucaramanga luego de que un derrumbe que se presentó en la zona afectara el tubo de la empresa Promioriente.

En la madrugada del pasado 3 de agosto se generó un deslizamiento de tierra en la vereda Rionegro en Toledo, Norte de Santander, que creó la explosión del gasoducto Gibraltar que abastece de gas al departamento de Santander y otras regiones del oriente del país.

“Debido a las lluvias que se han generado en las últimas horas, estamos incomunicados, los derrumbes hacen que transitar por la vía La Soberanía sea complicado, hasta el momento podemos confirmar que se suspende el servicio de gas para varios municipios de la zona y que ya se trabaja para reactivar la energía eléctrica en el sector”, reportó Víctor Gamboa, alcalde de Toledo.

