Alejandra Azcárate contraatacó en redes sociales: “Ahora nos creemos dueños de la verdad absoluta”

La empresaria y presentadora Alejandra Azcárate ha estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses. La noticia que relaciona a su esposo, Miguel Jaramillo, con la narcoavioneta que fue incautada en Providencia, con casi media tonelada de cocaína, ha hecho que muchas personas salgan ha criticarla y que otras muestren su apoyo incondicional. Por ahora, la investigación sigue en curso. Sin embargo, en el afán de defenderse y contar su verdad, la también comediante ha salido en varios formatos a hablar de su experiencia y ha intentado retomar sus actividades laborales y económicas.

En estos últimos días, Azcárate decidió reaparecer en Spotify con la publicación de un nuevo podcast en ‘La Azcárate al Oído’, espacio que tiene la comediante en esta plataforma, y que no actualizaba desde el pasado 13 de mayo. En el nuevo audio que llamo “El juicio”, y que tiene una duración de 14 minutos, la actriz inició señalando que la humanidad es “una especie potencialmente dañina”. Aunque el relato no gira entorno a su situación personal, para muchos es claro que esta hablando sobre como se ha sentido por los señalamientos y criticas que ha recibido.

“La vida nos invita constantemente o nos somete, a un sin número de adversidades que nos van convirtiendo en un depósito de molestias, de frustraciones, que, a la larga, tienen que ser desfogadas, y qué mejor que drenarlas en cuerpo ajeno, eso es muy cómodo. Vivimos insatisfechos, y por eso se nos suele pasar la vida deseando otra, porque nos cuesta darle valor a lo que tenemos”, dijo la mujer.

Luego de la introducción del tema, y de hacer una reflexión sobre la falta de agradecimiento que tiene la humanidad por lo que tiene, y la insatisfacción constante que manifiestan las personas a lo largo de su vida, la presentadora cuestionó a quienes juzgan y se burlan de otros.

“¿Quiénes somos para juzgar? ¿Con qué derecho? ¿De cuándo acá nos estamos atribuyendo todos el poder de determinar la porción de martirio que deben parecer los demás? No todo lo que nos pasa nos lo merecemos. De hecho, hay circunstancias muy duras, pruebas confrontadoras que no entendemos porque las debemos asumir, pero simplemente nos corresponden para evolucionar. Pero ahora resulta que todos somos jueces, todos nos creemos dueños de la verdad absoluta, como si en la vida jamás hubiéramos cometido un error o peor aún, como si nunca hubiéramos estado expuestos a un señalamiento injusto”, señaló Alejandra Azcárate.

El 30 de agosto no solo fue tendencia por su reflexión, sino porque aclaró la razón por la que su cuenta de Twitter había sido desactivada por unos días. De acuerdo con la presentadora, lo que pasó fue que le hackearon la cuenta desde Turquía, y solo pudo recuperarla hasta ayer.

“A mis detractores, me encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones, suponiendo que me habían amedrentado. Me halaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generan, ya que siempre la sabré capitalizar”, fue la explicación que la actriz dio a través de su publicación.

Cabe recordar que, en principio, se creyó que ella misma habría clausurado su perfil debido a los constantes ataques tras el escándalo de la ‘narcoavioneta’. Incluso, varios usuarios de Twitter e Instagram ‘desempolvaron’ varios videos donde confiesa su gusto por “la burla al mal ajeno”, y otros en donde, por ejemplo, le saca chiste a un ciudadano japonés en un avión. Hasta Epa Colombia aprovechó el revuelo y le compuso una guaracha.





