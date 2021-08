Clan del Golfo niega estar detrás de amenazas contra gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo

En un comunicado firmado desde las “montañas de Colombia” y fechado el pasado 27 de agosto, el estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como el Clan del Golfo, se desvincularon de las amenazas contra la vida del actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

El funcionario abandonó Colombia el pasado diecinueve de agosto tras informar de que su vida corría peligro por una presunta orden de dicho grupo criminal.

El autodenominado estado mayor afirmó que “como organización no tenemos ninguna relación con las amenazas en contra de la vida del actual gobernador del departamento del Magdalena”; manifestó que Caicedo “ha abandonado el país, a pesar de que tiene un vigoroso esquema de seguridad como pueden atestiguarlo los habitantes del departamento”.

Esta afirmación hizo eco de otra, proferida tanto por el comandante de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, como por el ministro del Interior, Daniel Palacios, quienes aseguraron que la protección de Caicedo era una de las más nutridas del estado colombiano: su esquema contaría, según ambos, por treinta y tres hombres encargados de seguridad.

En su debido momento, Carlos Caicedo respondió a ambos de la siguiente forma:

El Director de la Policía Nacional, General Vargas, y el ministro del Interior Daniel Palacios dijeron en medios que tengo un esquema de protección permanente de 33 hombres con armas cortas y largas, me gustaría que me los presentaran porque no los conozco. Deben estar confundidos con algún Ministro o expresidente