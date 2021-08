Andrés Llinás es convocado por Reinaldo Rueda para disputar la triple fecha de eliminatorias con la selección Colombia

Soccer Football - Florida Cup - Everton v Millonarios - Camping World Stadium, Orlando, United States - July 25, 2021 Millonarios' Andres Llinas celebrates scoring their first goal REUTERS/Joe Skipper

Andrés Felipe Román no es el único futbolista de Millonarios convocado con la selección Colombia para las eliminatorias Conmebol después de 10 años. Ahora, el nuevo refuerzo de Reinaldo Rueda para afrontar la triple fecha de clasificatorias rumbo a Catar 2022 es el defensa central bogotano, Andrés Llinás Montejo.

Así lo confirmó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en la tarde de este viernes 27 de agosto a través de este comunicado a la opinión pública:

El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores informa que, el jugador Andrés Llinás ha sido convocado para la triple fecha de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA, en la cual Colombia enfrentará a Bolivia, Paraguay y Chile. El defensor de Millonarios se unirá al grupo de convocados en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá en el transcurso del viernes

Rueda ya tiene los primeros convocados del Fútbol Profesional Colombiano

Ante la posibilidad de que existan bajas sensibles como las de Yerry Mina y Dávinson Sánchez, que están en Inglaterra, el técnico colombiano apuesta por el talento local como un refuerzo en la zona defensiva. Jugadores como Alexander Mejía, Andrés Felipe Román, Baldomero Perlaza y Yerson Candelo estarían llegando en las próximas horas a la capital colombiana para concentrarse en la sede de la FCF.

Junto a figuras de la talla de Juan Fernando Quintero, con pasado en Brasil 2014 y Rusia 2018, Rueda ya tiene el plantel de convocados listo en Bogotá para viajar el domingo 29 de agosto a Santa Cruz de la Sierra y jugar el jueves 2 de septiembre contra Bolivia. Así fue recibido el crack de la selección Colombia y actual futbolista del Shenzen FC de China:

En cualquier caso, la convocatoria de Llinás y de Román pone contentos a los seguidores de Millonarios, pues a sus 24 y 25 años, respectivamente, tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en el seleccionado absoluto y mostrarse al resto del mundo, pensando en el próximo mercado de fichajes.

Llinás debutó con Millonarios en la Copa Colombia de 2015 y estuvo en el club Valledupar FC en 2018, el juvenil zaguero tuvo continuidad con el técnico samario Alberto Gamero a partir de este año, luego de que se oficializara la salida del defensor central uruguayo, Matías de los Santos.

No obstante, entre las preocupaciones más altas para el plantel embajador está que ahora el entrenador Alberto Gamero no tendrá tanta solidez en la parte de atrás mientras se disputa la triple fecha de eliminatorias en la que la Liga BetPlay II 2021 no se detendrá. Cabe aclarar que, en la fecha anterior Llinás marcó gol para Millonarios en la victoria 2-0 contra Deportivo Independiente Medellín (DIM) por la sexta fecha del torneo doméstico.

La noticia de última hora se da luego de que el central bogotano hiciera parte del morfociclo de hace dos semanas en Bogotá. Ahora Llinás se unirá a sus compañeros del fútbol colombiano en la sede deportiva de la FCF. Esta es su primera convocatoria al combinado nacional.

