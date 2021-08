Venezolanos podrán convalidar fácilmente el título de bachiller en Colombia

Venezolanos ya no tendrán que apostillar para convalidar título de bachiller en Colombia EFE/ Mario Caicedo /Archivo

La Corte Constitucional determinó que, de ahora en adelante, el Ministerio de Educación no podrá exigir el requisito de apostilla para convalidar el título de bachiller de ningún venezolano residente legal en el país. Esta decisión se tomó luego de que una joven que nació en el vecino país instaurara una acción de tutela pues no podía ingresar a la educación media ya que le exigían apostillar el título de bachiller que obtuvo en el vecino país, como requisito previo para convalidar su diploma en Colombia.

Según la Corte, la joven declaró que le quedaba imposible cumplir con el requisito de apostillar, debido a las dificultades que tiene para tramitar ese requisito frente a las autoridades venezolanas y adicional no puede ir al vecino país para adelantar la solicitud, no solo por seguridad, sino porque no cuenta con los recursos económicos suficientes para poder ir hasta allá. Pero el problema más grande es que no puede apostillar puesto que no hay representación diplomática o consular de las autoridades venezolanas en Colombia.

El caso llegó hasta la Sala Quinta de Revisión, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien concluyó que “la exigencia del requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller de la joven resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada”.

Al respecto, la sala precisó que excepcionalmente se podrán recibir estos documentos y declarar de manera inconstitucional el requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller obtenido en el exterior. Teniendo en cuenta que esta solicitud se haga porque es una persona migrante menor de edad en estado de vulnerabilidad económica, haya obtenido el título de bachiller académico en Venezuela y tenga interés en acceder a programas de educación superior en Colombia.

Imagen de archivo de estudiantes venezolanos ingresan a territorio colombiano por el puente Simón Bolívar, que une a San Antonio del Táchira (Venezuela) y Cúcuta (Colombia).EFE/ Mario Caicedo /Archivo

Entre los requisitos planteados por la Corte Constitucional están que se acredite su diligencia y buena fe al adelantar los trámites relativos a la matricula en la nueva institución y que demuestre que las actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades competentes imposibilitaron la apostilla, “que hubiere agotado los medios alternativos disponibles para obtener el título de bachiller de forma infructuosa y, por último, que aporte un principio de prueba de la autenticidad del documento cuya apostilla se exige”, comentó la entidad.

“La sala constata que la exigencia del requisito de apostilla para la convalidación del título de bachiller de la accionante implica una afectación desproporcionada de su derecho a la educación”, advierte la Corte Constitucional.

A pesar de que se recibió la orden de la Corte, el Ministerio de Educación insiste en que la joven tiene la posibilidad de obtener la apostilla del diploma de bachiller en el vecino país. Asimismo mencionó que la accionante cuenta con otras alternativas para obtener el título de bachiller en Colombia, como es el examen de validación del bachillerato académico.

Venezolanos en Colombia:

Actualmente hay un millón setecientos cuarenta y dos mil novecientos veintisiete (1.742.927) ciudadanos venezolanos en el país, según lo informó el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios. Esta cifra, de acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, corresponde al número de migrantes venezolanos que se encontrarían en Colombia para el 31 de enero de 2021 y de ellos, indicó Espinosa Palacios, el 54% estaría en condición irregular.

