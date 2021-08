Jhon Córdoba también se disculpó por su reacción tras no ser convocado a la selección Colombia

Jhon Córdoba ha disputado cinco partidos en la presente temporada de la Liga rusa y ha marcado cuatro goles. Foto: Krasnodar

Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar de Rusia, se pronunció este miércoles 25 de agosto y pidió perdón por su reacción al conocer que no había sido convocado por el técnico de la selección Colombia, Reinaldo Rueda, para afrontar la próxima triple fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 frente a Bolivia, Paraguay y Chile.

El goleador colombiano había publicado un mensaje el martes en su cuenta de Twitter en el que manifestaba su disgusto por la ausencia en el grupo de convocados. “Ya uno no sabe ni que pensar”, escribió. Sin embargo, en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports+, explicó que actuó “en un momento caliente”.

“La Selección es ponerle el moño a la carrera. He trabajado durante muchos años, sostenerme acá en Europa ha sido base para llegar a Selección. Después de mirar la convocatoria estaba nervioso. Somos seres humanos, cometemos errores, pero yo quiero la selección, es mi anhelo, siempre esa ha sido mi aspiración y no se me ha dado. Ayer no sé si estuvo buena la reacción o no, no estuvo fuera de lugar, actué en un momento caliente, pero no tengo ningún problema con los jugadores y cuerpo técnico. Sé que es difícil para los entrenadores escoger y hay que respetar”, afirmó en primer lugar.

Además, Córdoba dijo que se “llenó de frustración” al conocer el listado final, pues esperaba que esta fuera la oportunidad de volver a la ‘Tricolor’ luego de casi un año. “A veces actuamos impulsivamente. Yo creía que este iba a ser el llamado, mi familia y mis amigos, todos estábamos contentos por la temporada que vengo haciendo, anteriormente he venido destacando en Alemania y decíamos ‘esta es’. Ayer ver la convocatoria, que la respeto, me llenó de frustración, no quería saber de nada, que quería desaparecer, porque mi mayor motivación después de mi familia es la Selección”.

Finalmente, más allá de su ausencia, el nacido en Chocó declaró que envía todo su apoyo a sus compañeros, y confiando en seguir trabajando para lograr el tan deseado cupo: “No bajaré los brazos y le desearé lo mejor a mis compañeros y cuerpo técnico, que no tengo ningún problema con nadie, porque no he sido ofensivo, no le he faltado el respeto a nadie y mi apoyo está, siempre voy a tener las ganas de ir a la Selección. Soy un fan de la Selección y seguiré trabajando”.

Córdoba vestido con la ‘Tricolor’:

Córdoba tuvo la posibilidad de hacer parte de una convocatoria para la Selección de mayores en octubre del año pasado, para las dos primeras fechas de la presente eliminatoria contra Venezuela, en Barranquilla, y Chile en condición de visitante. Por aquel entonces el técnico era Carlos Queiroz, quien lo llamó para suplir la ausencia de Luis Díaz, el cual no pudo viajar producto de las restricciones por la COVID-19 en Portugal.

Sin embargo, el chocoano todavía no ha podido hacer su debut, puesto que, en ambos partidos, se quedó en el banco de suplentes. Recordemos que el conjunto nacional goleó 3-0 a Venezuela y empató, sobre la hora contra Chile en el Estadio Nacional de Santiago.

JOHAN MOJICA PIDIÓ PERDÓN:

El lateral colombiano fue otro de los que criticó la no convocatoria de Rueda, en este caso, con una historia en su cuenta de Instagram, y dio de qué hablar: “¿Es en serio? ¿Qué hay que hacer pues? Madre mía”. El comentario estuvo acompañado de algunos emojis, entre los que sobresalieron roscas. No obstante, el jugador borró el mensaje instantes después.

El defensa colombiano del Elche Johan Mojica (d), durante el partido de la segunda jornada de LaLiga ante el Atlético de Madrid del pasado domingo en el Wanda Metropolitano. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

“Quiero presentar mis más sinceras disculpas al profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico, con mis compañeros de la selección, directivos de la Federación Colombiana, y por último y no menos importante, nuestra hinchada; fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado, reconozco que no es la manera ni tampoco el contenido para expresarme”, expresó en un comunicado que se divulgó en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: