Copa Colombia: Así concluyeron los partidos de ida de los octavos de final

Junior protagonizó el encuentro más vibrante los octavos de final de la Copa Colombia





Con resultados abultados, como el presentado en el encuentro Junior vs. Pereira, Pasto vs. Alianza Petrolera, y el empate entre Deportivo Cali vs. Deportivo Independiente Medellín, la Copa Colombia entregó emoción y buenos momentos de fútbol en el arranque de sus octavos de final.

Con gol en tiempo de reposición, Junior se impuso a Pereira

Larry Vásquez se erigió como el salvador de un partido enredado entre los ‘Tiburones’ y los ‘Matecañas’, al anotar el gol que le brindó los tres puntos a Junior en el minuto noventa y tres.

A pesar del dominio del cuadro barranquillero en el primer tiempo, el segundo tiempo fue para el Pereira, equipo que igualó las anotaciones en las pocas oportunidades con las que contó para arrimarse al arco local.

El encuentro tuvo anotaciones de Cristian Borja, quien anotó en dos ocasiones, una de penal, Freddy Hinestroza en el minuto setenta y tres, y Vásquez en reposición, mientras que Pereira reportó goles por parte de Brayan Castrillón, de penal, Franco Arizala en el minuto sesenta y uno, y Gabriel Fuentes.

Con lo justo, Deportes Tolima se llevó tres puntos





Acciones del encuentro entre Tolima y Deportes Pereira en el Manuel Murillo Toro





El actual campeón de la Liga, Deportes Tolima superó a Águilas Doradas en su estadio, Manuel Murillo Toro. La anotación fue obra de Luis Fernando Miranda en el minuto cincuenta y seis, con lo que la ‘Vinotinto y oro’ cumplió la tarea, a la espera de clasificar a cuartos en su segundo partido del ciclo.

Pasto: despertó el Galeras





Copa Colombia: partidos de ida de los octavos de final





Deportivo Pasto, de flojo segundo semestre en el 2021, recibió en su estadio a Alianza Petrolera, equipo revelación en la Liga y que dio la sorpresa dejando por fuera a Millonarios FC en la tercera ronda del campeonato tras ganar 2-1 en el marcador global.

Pero Alianza esta vez no pudo contener al arranque ‘Volcánico’, que le marcó tres goles por obra de Ray Vanegas, a los veinticuatro, Kevin Cristian Tovar, diez minutos después, y Kevin Rendón, a los sesenta y tres.

Por la visita, Cleider Alzáte descontó en reposición.





Teófilo marcó de verde en el Palmaseca





Acciones del encuentro entre Deportivo Cali y Medellín en Pascual Guerrero por la Copa Colombia





Con un gol tempranero de Andrés Arroyo, el Deportivo Cali quiso dar un golpe de mano a un alicaído Medellín, que no gusta en la Liga BetPlay-Dimayor II-2021.

Pero, el conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez igualó el resultado con un gol de Vladimir Hernández en el minuto treinta y tres. Medellín tomó posesión del balón en el Palmaseca lo que llevó al equipo a marcar el segundo por obra de Adrián Irregui a los cincuenta y tres.

El local se percibió apabullado, con poca proyección en su medio campo, hasta que una genialidad de Teófilo Gutiérrez significó el empate para el Deportivo Cali a dos minutos del final.





Gol de Medellín, claro dominador del encuentro que al final empató Deportivo Cali por Copa Colombia

Tanto el Deportivo Cali como el Independiente Medellín, buscan alcanzar la final de la Copa Colombia. Ambos clubes han disputado finales en dos ocasiones, siendo el conjunto de Medellín el que se ha alzado con el máximo galardón en dos ocasiones.

En otros resultados: La Equidad Seguros superó a Llaneros por la mínima, con anotación de Kevin David Salazar a los sesenta y uno.

Lo que viene: el 26 de agosto cerrará la ida de los octavos de final con los encuentros Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga a las 2:00 p.m., América de Cali vs. Jaguares de Córdoba en el Pascual Guerrero a las 6:00 p.m., Atlético Nacional vs. Patriotas en el Atanasio Girardot al cierre de la jornada.





