Vanessa de la Torre reveló cuál es el más grande sueño de la alcaldesa Claudia López

Vanessa de la Torre reveló el más grande sueño de Claudia López que no tiene nada que ver con la Presidencia de Colombia. Fotos: Colprensa

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, concedió una sentida entrevista a la Revista Bocas en la que, en conversación con Vanessa de la Torre, reveló que ella y su pareja, la senadora Angélica Lozano, sufrieron la pérdida de un bebé a comienzos de año. En pleno tercer pico de la pandemia y el mismo día de la audiencia de revocatoria de mandato, el pasado 25 de enero, la legisladora sufrió un aborto espontáneo.

“Perdimos el bebé. Uno, en todo caso, nunca sabe si finalmente iba a pasar, pero es difícil tener un bebé en medio de semejante palera. Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro”, contó López a la periodista de Caracol Radio.

En sus declaraciones, se pudo evidenciar que la alcaldesa, quien ha mencionado en repetidas ocasiones que quiere un hijo, se encuentra profundamente afectada por el suceso. Esto lo confirmó Vanessa de la Torre, quien en el programa ‘6AM hoy por hoy’ de la emisora detalló el intercambio que tuvo con la mandataria de Bogotá.

De acuerdo con la periodista, no podía creer que López le estuviera revelando el tan delicado suceso en su vida. Además, evidenció lo afectada que se le ve a la mandataria cuando menciona el penoso caso y aseguró que, contrario a la opinión popular, el anhelo más grande de la bogotana es ser madre y no presidenta de Colombia.

“Llevaban mucho tiempo intentando (ser mamás). El gran sueño realmente de Claudia López no es ser presidenta de Colombia, es ser mamá. Es la gran ilusión que ella tiene en su vida, y cuando usted la escucha hablando de esto se encuentra con una mujer muy golpeada, muy triste, de lágrima afuera contando esa historia”, confió la periodista a sus compañeros de emisora.

Además, contó la dura situación que sobrellevó Lozano, quien prefirió no comunicarle de inmediato sobre el percance a su esposa. “No le contó a Claudia que estaba tan maluca, ni que iba a ir al médico porque le preocupaba que ella no fuera a la revocatoria al Concejo por irse a acompañarla”, aseveró de la Torre.

Tal como relata la periodista, en varias entrevistas, López ha dejado ver que el sueño de su vida es tener un bebé con la senadora.

“Con lo que ahora más sueño es con tener un hijo. Espero poderlo cumplir, es algo que me da susto, pero también mucha emoción. Sería un hijo con Angélica, obvio. Quiero tenerlo porque la encontré a ella. Si no fuera con ella tal vez no quisiera tenerlo. Cuóndo más tendré yo la posibilidad de encontrarme a un ser tan divino y maravilloso como ella. Yo quiero una Angélica chiquita que me dure mucho tiempo”, expresó a la Revista Semana en 2018.

La noticia las marco como pareja, pues aunque las dos aman la política y han luchado por estar profesionalmente donde están, a nivel personal su gran sueño es ser madres. Sin embargo, por tiempo y temor hasta la fecha no lo han vuelto a intentar.

“Yo no he sido capaz (de volver hacer el proceso para ser madre). Tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo porque con la pandemia también llegó el paro y el tercer pico. Pero no he renunciado al sueño y ella tampoco. Tengo que tomar aire y volver a empezar. Todo esto fue en enero. Ya en febrero salimos del pico y comenzó la reactivación. Llegó abril y coincidieron paro y tercer pico. De hecho, se retroalimentaron. Ha sido una licuadora muy brutal”, aseguró la mandataria de Bogotá en la entrevista.

