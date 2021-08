Sofía Vergara relató cómo superó el cáncer

Sofía Vergara, actriz colombiana. mostró una foto de su cuerpo en los noventas. Foto: Instagram

Sofía Vergara volvió a relatar la experiencia que vivió con el cáncer cuando le fue diagnosticado uno de tiroides a los 28 años. La actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos confesó que fue en un chequeo de rutina en el 2000 cuando el médico le revisó el cuello y le encontró una masa que después se confirmó era cáncer de tiroides.

Previamente Vergara había dicho que la visita que hizo en ese momento al médico fue por llevar a Manolo, su hijo, al endocrino y confirmar que no tuviera diabetes.

La actriz volvió al duro momento durante el Stand Up To Cancer, un evento de Saturday Night Live para recoger fondos en pro de la lucha contra esta enfermedad. Vergara dijo que sintió mucho miedo por lo que implicaba la enfermedad y su nombre, pero que trató de no entrar en pánico “y decidí educarme”.

En el evento en el que participaron estrellas como Reese Witherspoon, con quien Sofía ya compartió pantalla y Jennifer Garner, dijo que “tuve la suerte de haberlo detectado temprano y de contar con el apoyo de mis médicos y, lo más importante, de mi familia (...) Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”, recordó la colombiana.

Confesó que prefirió no decir nada en su momento porque no quería hacer publicidad con el tema y la primera vez que lo habló fue en 2011 a la revista Health. “Tener cáncer no es divertido. No querrás lidiar con nada más mientras lo atraviesas”, dijo en el evento.

Vergara dijo que pudo superar la enfermedad con un tratamiento de yodo, lo que ayudó a eliminar las células cancerígenas de su cuerpo. Actualmente debe seguir cuidándose en un tratamiento para controlar el hipotiroidismo y se toma las pastillas diariamente en las mañanas.

Tras superar el cáncer la actriz ha tenido una carrera prominente y no deja atrás su conocido carisma. El pasado sábado 10 de julio, la estrella celebró su cumpleaños número 49 y el festejo que compartió a través de sus redes sociales causó mucha gracia en sus seguidores, todo porque decidió crear un evento muy colombiano, inicialmente se le vio hablando un inglés con acento marcado, como lo mostraba en la serie que protagonizó, Modern Family y posteriormente, al ritmo de salsa, salió vestida de marimonda.

Además, en algunas de las publicaciones se le vio a su madre Margarita Vergara, su hijo Manolo González y a su esposo Joe Manganiello, celebrando de la misma forma y cantándole por su vida. La fiesta, que se realizó en una playa, tuvo varios invitados que vistieron con trajes muy tropicales y coloridos, uno de ellos su esposo, quien para la ocasión de vistió de flores y de animal print.

En la fiesta hubo música de Carlos Vives, de Joe Arroyo y de Mr Black, una de ellas “El serrucho”, el cual bailó con algunos invitados a la fiesta.

Hoy en día, la modelo, actriz y empresaria cosecha una de las más grandes fortunas de latinos en Hollywood, además de tener un lugar especial en el corazón de todo su público por su cómica personalidad y su espectacular figura. Sofía superó difíciles sucesos como el cáncer de tiroides que le diagnosticaron a los 28 años y el asesinato de uno de sus hermanos.

