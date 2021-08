Emiten alerta roja en Córdoba por aumento en los niveles de tres ríos

Río Sinú, a la altura de Montería. / Colprensa

La temporada invernal sigue ocasionando estragos en el departamento de Córdoba, donde las autoridades ambientales volvieron a emitir este fin de semana una serie de alertas rojas relacionadas con el estado de tres cuencas hídricas que presentan importantes crecimientos en el flujo de agua.

Los avisos fueron emitidos por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), que viene insistiendo, principalmente, en la alerta roja de la cuenca baja del río San Jorge desde mediados de esta semana que termina. No obstante, y tras el desbordamiento del Sinú, en Lorica, la autoridad ambiental hizo lo propio para la totalidad del departamento.

En un comunicado oficial, la entidad señaló que “Los grupos de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la CVS, han realizado seguimiento a los eventos presentados en las últimas horas, asociados a este fenómeno, como la ruptura del dique del río Sinú en diferentes tramos y las inundaciones por desbordamiento del mismo que han afectado principalmente a las comunidades de Montería (Zona Urbana), Cerete (Corregimientos de Retiro de los indios y Severá), San Pelayo (Sabana Nueva) y Santa Cruz de Lorica”

Dicho esto, la Corporación reconoció que el punto más crítico es, precisamente Lorica, donde la situación se extendió desde los corregimientos de Mata de Caña y Palo de Agua hasta, Cotocá y el sitio conocido como Boca de Nicolasa. Por ese motivo, informó, ya se puso a disposición del municipio un cargamento de madera decomisada a traficantes ilegales, para la realización de obras provisionales como tablestacado.

Valga recordar que, hasta el momento, las autoridades no han revelado la cifra exacta de afectados por la inundación en Lorica. No obstante, se estima que serían alrededor de 6.000 personas entre niños, jóvenes y adultos que ocupan las 1.200 viviendas de los dos primeros corregimientos.

“La mayor afectación se encuentra en la calle que comunica a estos dos corregimientos, Palo de Agua y Nariño. Hay inundaciones en la Institución Educativa que alberga a alrededor de 800 estudiantes, en el centro de salud”, contó Franklin Hernández, líder comunitario, a la W Radio.

La comunidad asegura que este problema no es nuevo y ya lleva años sin resolverse. Ellos señalan que hay varias “bocas” por donde se filtra el agua y se generan desbordamientos cuando el nivel del río sube mucho. En esta oportunidad, el problema se generó en la ‘Boca de Cutimba’.

Piden que se hagan trabajos en ese punto para mitigar el impacto del agua de forma permanente y no temporal. La comunidad le propone a las autoridades locales que les entreguen materiales y ellos se encargan de tapar las “bocas” de acceso. Recuerdan que hace cuatro años lo hicieron con la antigua ‘Boca de Nicolasa’ y ya hoy no representa ningún peligro.

“Pedimos a corto plazo traer material para que las comunidades trabajemos en lograr mitigar el impacto por esas bocas. Ya estos puntos críticos llevan más de 20 años que no se les han hecho inversión, no hay un proyecto que diga que es definitivo para evitar esta situación, son puros paños de agua tibia. Nosotros pasamos bajo el agua año tras año”, dijo el líder comunitario.

Ante la petición, la Alcaldía de Lorica recordó que recientemente se adelantaron obras provisionales con tablestacado y aseguran que estos trabajos serán reforzados con el mismo material y costales. También señalan que para ejecutar obras más profundas están a la espera que el Gobierno departamental y nacional les giren más recursos.

“Es de anotar que en febrero de 2020, el alcalde Jorge Negrete solicitó a autoridades regionales y nacionales obras definitivas con mayores presupuestos, para cesar las emergencias en época de lluvias”, indicó la Alcaldía municipal.

La situación es preocupante y no solo afecta a Lorica. En Córdoba, 17 de los 30 municipios del departamento están en calamidad pública por las fuertes precipitaciones.

San Bernardo del Viento, zona costanera de Córdoba, informó que cerca de 400 en zonas como Envigado, Zarabanda, del corregimiento de Paso Nuevo, están bajo agua desde hace unos días. Además, los municipios de Tierralta y Valencia, sur del departamento, reportan fallas en el servicio de energía ante las intensas lluvias que habrían originado los daños.

Incluso, en Montería, la capital cordobesa también reporta que el barrio Zarabanda está inundado. Ante esta situación, el alcalde de la ciudad convocará el lunes 23 de agosto a un Comité Extraordinario de Gestión de Riesgos para evaluar esta y otras posibles emergencias.

Con todo, desde la CVS reiteraron “el llamado de las comunidades ribereñas y a las administraciones municipales a estar atentos ante la evolución de situación, ante la probabilidad de incremento en los niveles de los citados ríos debido a las condiciones que se presentan aguas arriba”.

En ese sentido, señaló que las precipitaciones han aportado al crecimiento de los niveles de agua en la represa hidroeléctrica de Urrá que actualmente cuenta con un volumen útil del 83,39 %. Según los administradores del embalse, los aportes de las lluvias han sido de al menos 1.000 m³/s este domingo, no obstante, las descargas al río Sinú no superan los 664 m³/s, caudal que en principio no provoca situaciones de riesgo aguas abajo.

