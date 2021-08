De talla nacional e internacional: estos serán los asesores de Natalia Jiménez, Andrés Cepeda y Jesús Navarro en ‘La Voz Kids’

Actualmente, ‘La Voz Kids’ es el concurso más visto de la televisión colombiana. Miles de televidentes presenciaron las audiciones a ciegas, donde muchos pudieron acceder a la siguiente ronda pero otros, con grandes talentos, se quedaron por fuera.

Ahora el concurso entró en una de sus mejores fases: las ‘batallas’, donde los pequeños se enfrentarán en el diamante buscando la aprobación tanto de los jueces, como del público y quienes están detrás de los televisores aprobando o cuestionando las decisiones de Andrés Cepeda, Jesús Navarro y Natalia Jiménez.

Con respecto a ellos, ya se conocen quiénes serán sus asesores a lo largo de la competencia: se trata de tres artistas muy reconocidos en el plano nacional e internacional y tendrán la función principal de forjar el talento vocal y la expresión corporal de los talentos en el escenario.

El cantautor Yéison Jiménez aportará la primera cuota colombiana en el equipo de asesores, estará trabajando en el equipo de la española Natalia Jiménez. El artista mencionó que, “Estar con los niños me ha tocado muchas fibras. Para uno como artista es fundamental tener un buen trato y tacto a la hora de hablarles a quienes apenas están empezando sus carreras porque allí están sus sueños”; admitiendo también que “el mejor mensaje o enseñanza que le puedo dejar a los niños desde mi experiencia es que en la música no triunfa el que más canta, en la música nunca vemos que el más grande es el que más talento tiene”.

En el equipo del bogotano Andrés Cepeda estará ni más ni menos que Axel. El argentino expresó en diálogo con Caracol que quedó fascinado con Colombia y mencionó el género que más le gustó del país. “Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano”.

Además, relató cómo ha sido su experiencia trabajando al lado de Cepeda y aprovechó para resaltar varias cualidades del colombiano. “Andrés es una persona que te da espacio, sumamente abierta. Es una persona que te enriquece, que te enseña. Un grande con todas las letras. Le voy a estar siempre agradecido por esta invitación y siento que ambos pudimos generar una gran dupla, la cual ojalá se repita en este y otros aspectos”.

Por último, y encabezando el equipo de Jesús Navarro, estarán como asesoras de talento Olga Vives y Camila Esguerra, integrantes del grupo Ventino.

“Estar del otro lado de La voz kids es una de las experiencias más especiales que hemos tenido en la vida. Nosotras creíamos que íbamos a enseñar y a compartir un poco lo que hemos aprendido en estos seis años de carrera, pero realmente fuimos nosotras las que aprendimos de ellos; son impresionantes, talentosos, nos dieron lecciones sobre lo que es la vida, el talento, el trabajo duro, el compañerismo”, mencionó Camila Esguerra, entretanto que Vives destacó el trabajo en equipo con el mexicano porque casi siempre estaban de acuerdo y más teniendo al frente tantos talentos reunidos al mismo tiempo.

“Además, es increíble estar al lado de alguien tan talentoso y con un recorrido tan grande como Jesús, entonces, cuando él tenía una opinión ligeramente diferente, nosotras confiamos completamente en su criterio”, resaltó Olga Vives.

Vale mencionar que, ‘La Voz Kids’ lidera el rating en las noches colombianas. De acuerdo con la firma Kantar Ibope Media, el pasado viernes 20 de agosto el concurso de cazatalentos marcó 12.33 en audiencia, seguido por ‘La reina del Flow 2’ con 11.67 puntos y Noticias Caracol completó el podio con 9.10.

SEGUIR LEYENDO