Madrid y ‘Olímpico’ revelaron en qué se gastaron el dinero del ‘Desafío The Box’

Laura Jiménez ‘Madrid’ y Óscar Muñoz ‘Olímpico’, de los concursantes más recordados del ‘Desafío The Box’ contaron en qué se gastaron la suma de dinero obtenida en el reality show del Canal Caracol, en el que obtuvieron importantes premios monetarios por su destacada participación.

La integrante del equipo omega, quien llegó a la final de esta edición donde la venció Paola, y el capitán del conjunto Alpha, quien llegó a las semifinales, revelaron en un video del medio Pulzo, en qué invirtieron el dinero obtenido durante el ‘Desafío’.

“Amor yo ya no tengo plata. No mentira, yo con la plata estoy en mi proyecto de sacar mi ropa deportiva que muy pronto va a salir. En el Desafío yo me gané más ocho millones. Pero en el ‘Desafío TikTok’, que me gané, me llevé $25 millones de pesos”, le contó Madrid a Olímpico en el video.

Madrid fue la vencedora de un formato en el que participaron nueve influenciadores y tres super humanos, los cuales hicieron parte del ‘Desafío The Box’, en el que en tan solo tres capítulos concursaron por $100 millones de pesos que se definió en una prueba de relevos, fuerza y trabajo en equipo.

Madrid, finalista del Desafío The Box, fue la capitana del equipo Beta en el que concursó el bicicrosista e influenciador, Tantán Mejía; Daniela Legarda, influenciadora reconocida por ser la hermana del fallecido cantante paisa Legarda; y Alebanana, una influenciadora con más de cinco millones de seguidores en Tik Tok, como los integrantes de su equipo.

“No recuerdo cuanto me gané, pero sí recuerdo en lo que lo he invertido. Ahora estoy en un muy lindo proyecto de la construcción de la granja ‘The Box’ en la que tendré diferentes animales, por el estilo de una casa de descanso. Es una casa de uso personal”, indicó ‘Olímpico’ en la transmisión de Pulso.

El capitán de Alpha, quien participó en la versión de 2018 en la cual fue el ganador, recordó que inició con una inversión de un gimnasio con el monto que obtuvo en esa ocasión, sin embargo, aseguró que quedó debiendo plata, razón por la cual dijo que iba a invertir mejor el dinero.

“Esta vez no le voy a meter tanto al gimnasio y se lo voy a meter a la granja, y ya estoy terminando este lindo proyecto”, concluyó ‘Olímpico’.

“Solo puedo decir que te amo”, Madrid y Galo, de ‘Desafío The Box’, confirman su relación

Durante el capítulo 78 – el último de ‘Desafío The Box’, reality que concluyó el 20 de julio – se les vio a Laura Jiménez Madrid y Gonzalo Andrés Pinzón (Galo) dándose besos en el rostro en un plan aparentemente romántico. Incluso su compañero Andrés Felipe Ojeda (Pipe) le comentó a Cristian Alexander Acho: “¿Será que sí hay algo? Yo sí a veces veía que tenían sus miraditas y todo, pero eso no lo había visto. Hasta hacen bonita pareja”.

Hacia mediados de julio, la finalista de ‘Desafío The Box’ recibió el interrogante de un usuario que decía: “¿Qué pasó con Galo?”. Enseguida, la paisa contestó: “No, pues qué pasó… que ganó”.

Es de recordar que, Galo fue el ganador de ‘Desafío The Box’ tras ganarle la carrera a su único rival: Juan Manuel Gil. En cuanto a las mujeres, Madrid y Paola Solano realizaron el mismo circuito que los hombres, pero fue Paola quien salió victoriosa y se quedó con el título de ganadora.

Ahora, que ha pasado casi un mes de concluido el programa, Madrid y Galo confirmaron públicamente que, en efecto, tienen una relación sentimental. La paisa publicó una fotografía en la que se le ve posar al lado del deportista mientras se dan un beso. Tras poner en la leyenda una dedicatoria de Aubrey Vázquez, Madrid agregó: “Solo puedo decir que te amo, que me siento afortunada de estar contigo cosí”.

