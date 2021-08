Joven salió a comprar un lápiz y lo mataron por robarle el celular

La violencia y el hurto no dan tregua en la ciudad de Bogotá. En lo que va del mes de agosto se han conocido varios tiroteos en los que ladrones sin ningún tipo de piedad disparan a su victimas con el único fin de quitarles sus pertenencias y en algunos casos estas no sobreviven. Incluso, de acuerdo con cifras oficiales en agosto se han registrado 4.658 casos, frente a 4.104 del mismo mes del año pasado. Uno de esos es el de Daniel Felipe Rodríguez que tenía tan sólo 20 años y fue asesinado cerca de su casa mientras compraba un lápiz. Los hechos ocurrieron en el barrio Bello Horizonte de la localidad de San Cristóbal el día domingo y se dieron a conocer ayer 17 de agosto por los familiares del joven.

Nelson Rodríguez, tío de la víctima, manifestó en la emisora La Cariñosa que el crimen contra su sobrino se presentó a eso de las 6:30 pm, cuando hacia fila en una tienda del sector en el momento que intentaba comprar un lápiz que necesitaba para sus tareas de tercer semestre de odontología.

Como al aparecer habían muchas personas por delante de él para ser atendido y respetaba los protocolos de bioseguridad, Daniel decidió sacar su celular por unos minutos para chatear con un amigo y en ese preciso momento se aparecieron dos ladrones que iban en una moto y sin mediar palabra, le dispararon en el rostro para quitarle el elemento electrónico.

“Él alcanzó a ingresar y a salir de la cigarrería, alcanzó a pedir ayuda, pero se desplomó en la entrada del negocio”, comentó con profunda tristeza su tío a El Tiempo y agregó que no satisfechos con el crimen de Daniel tres cuadras más adelante los asesinos, lejos de huir, hicieron lo mismo con otro transeúnte que también murió.

Cuando los familiares del joven escucharon los tiros a lo lejos de su casa, se acordaron de él y salieron a buscarlo. Al llegar al establecimiento donde Daniel compraba sus lápices se encontraron con una escena muy lamentable y llamaron con desespera a la línea 123, pero paso un tiempo y nadie apareció.

También le pidieron a gritos socorro al dueño de un taxi ubicado en el lugar de los hechos, pero este hizo caso omiso de sus lamentos. “Una prima de nosotros llegó al lugar, y en otro taxi partieron a la clínica San Rafael, pero ya no hubo nada que hacer. Mi sobrinito perdió la vida a las 7 de la noche. Fue un día fatídico de este 2021. Jamás en la vida lo vamos a olvidar”.

Pero eso no fue todo, la muerte de Daniel no solo estuvo marcada por la violencia y la delincuencia que hoy día enmarca la capital, sino también la indiferencia pues no solo fueron las autoridades que se demoraron más de 45 minutos en llegar, ni el taxi que no les quiso ayudar sino que la dueña de la tienda cerró su local mientras Daniel yacía en el piso, y para terminar de completar, cuando por fin llegaron los policías la mujer para no perder sus clientes y hacer como si nada hubiera pasado, decidió limpiar la sangre y desinfectado el lugar. De esta forma borró todas las pruebas del crimen que acabó con una vida y los sueño de Daniel y su familia.





Hurto en Bogotá

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en existe un aumento preocupante en los delitos registrados, por ejemplo, en enero de 2021 se reportaron 78 homicidios violentos en Bogotá, mientras que en junio del mismo año esa cifra aumentó a 118. Además, en el caso de los robos a personas, las denuncias pasaron de ser 6.596 en enero de 2021 a ser 8.432 en junio. Esto significa un considerable aumento del 17 % en tan solo 6 meses, añadió la entidad





