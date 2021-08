Después de casi diez años, Ubaldina Valoyes ganó la medalla de oro de los Olímpicos de Londres

La pesista logró la medalla de bronce tras la descalificación por dopaje de tres de sus rivales.

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la atleta colombiana Ubaldina Valoyes levantó 246 kilogramos, 111 en el arranque y 135 en el envión, y quedó en el sexto lugar de la competencia. Sin embargo, en noviembre de del año pasado se confirmó que, tras los positivos en dopaje de Maryna Shkermankova, Dzina Sazanavets y Roxana Cocos, la colombiana pasó a ocupar el tercer puesto.

Luego de que se conociera la decisión del Comité Olímpico Internacional, Valoyes se pronunció, por medio de un video publicado por el Ministerio del Deporte, y dijo que: “Hoy por fin me dan la notificación de que soy medallista de bronce en Londres 2012. Es una felicidad inmensa, me estoy erizando todavía y me sorprendió. Hoy me siento feliz, como una mujer realizada. Hoy cierro mi carrera deportiva con broche de oro y me siento la mujer más feliz de este mundo”.

Por su lado, este martes se confirmó que el Comité Olímpico Internacional, a través del miembro COI por Colombia, Luis Alberto Moreno, envió al presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado, la medalla de bronce y el diploma de tercer lugar de los Juegos Olímpicos Londres 2012 de Ubaldina Valoyes Cuesta.

“Es un gran placer para nosotros entregarles la medalla de bronce, el broche de medallista de bronce y el diploma de tercer lugar para la Sra. Ubaldina Valoyes Cuesta, ahora en tercer lugar en la prueba de Halterofilia, 69 kg femenino en los Juegos de la XXX Olimpiada, Londres 2012”, se lee en la carta de Luis Alberto Moreno, dirigida al presidente Ciro Solano.

Una vez recibida la presea y el diploma, el Comité Olímpico Internacional sugirió al CON la organización de una ceremonia de entrega para rendir homenaje a la medallista olímpica que, tras los adversos por dopaje de otras atletas, avanzó al tercer lugar de la prueba.

El 25 de noviembre de 2020, la Federación Internacional de ese deporte oficializó que la atleta rumana Roxana Cocos, que fue plata en -69 kg., dio positivo por ‘metenolona’ y ‘estanozolol’ y por eso Ubaldina avanzó al tercer lugar.

Valoyes suma este triunfo a los tres diplomas olímpicos que obtuvo en Atenas 2004, Pekín 2008 y Río 2016, así como a los oros que consiguió en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, Río 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Con este logro de la pesista ya son 29 las medallas que ha obtenido Colombia en sus participaciones en los Juegos Olímpicos, entre las que sobresalen los dos oros conseguidos por Mariana Pajón en el BMX en Londres 2012 y Río 2016, así como las preseas doradas de la atleta Caterine Ibargüen, en triple salto, y Óscar Figueroa, en el levantamiento de pesas, hace cuatro años. Igualmente, María Isabel Urrutia consiguió el primer oro para Colombia en los 75 kilogramos de la halterofilia de Sidney 2000.

Por último, el Comité Olímpico Colombiano publicó en sus redes sociales que: “Ubaldina tiene 38 años de edad y hoy festeja el logro más importante de su carrera y un hecho histórico para el deporte colombiano: la medalla número 29 de la historia, que deja a Colombia con cinco de oro, nueve de plata y ahora 15 de bronce”.

