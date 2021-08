Así fue el reencuentro de Anthony Zambrano con su madre tras su participación en Tokio 2020 / Twitter @AZambrano400

El deportista colombiano Anthony Zambrano llegó al país hace más de una semana luego de dejar su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos al ganar la medalla de plata para Colombia en los 400 metros planos de Tokio 2020. El atleta cruzó en el segundo lugar la línea de meta con un tiempo de 44.08 segundos y dedicó ese logro a su madre.

Después de conseguir la hazaña, Zambrano confesó en una entrevista con Noticias Caracol que esa medalla iba dedicada especialmente para su mamá por motivo de su cumpleaños, pues era una promesa que le había realizado antes de partir hacia el país nipón. Esto por supuesto generó la expectativa sobre el reencuentro entre ambos ya que se esperaba que fuera bastante emotivo, como efectivamente fue.

De acuerdo con el diario El Heraldo la escena resultó ser muy conmovedora pues, el deportista llegó al apartamento de su madre en el conjunto residencial Villa Serena, en Soledad, acompañado de un mariachi que con sus trompetas y guitarras irrumpieron la noche del lugar.

Al llegar a la vivienda, Miladis Zambrano, madre de Anthony, salió totalmente emocionada por lo que estaba presenciando y no pudo ocultar sus lágrimas al volver a ver a su hijo, quien llegaba sonriente y feliz por volver a encontrarse con la mujer más importante de su vida.

Asimismo, Anthony llevó en sus manos un ramo de flores y se lo entregó a la mujer momentos antes de darle un fuerte abrazo, ya que era la primera vez que se veían personalmente desde que el barranquillero viajó a Tokio con la ilusión de una medalla.

A pesar de que el cumpleaños de Miladis fue el 12 de agosto, día en el que cumplió 45 años, Anthony cumplió su promesa de regresar con una presea olímpica. Las lágrimas de la mujer no cesaron y durante varios minutos se le observó como si no creyera lo que estaba pasando. “¡Volvió mi amor! ¡Volvió mi amor!”, le gritaba.

Por su parte, Anthony sacó de su bolsillo la medalla de plata que alcanzó por el segundo lugar en los 400 metros y se la colgó en el cuello a Miladis como símbolo de que era un triunfo de ambos, pues en reiteradas ocasiones el atleta confesó los difíciles momentos que tuvieron que pasar antes de llegar a lo más alto del deporte.

“¡Te amo, mi amor! ¡Te amo!”, respondió orgullosa su madre, quien no se separaba de su pecho.

Pero ahí no quedaron las cosas pues, al día siguiente, el deportista le tenía preparada una celebración en un salón de eventos del norte de Barranquilla, y aunque la madre ya sabía de la reservación, nunca se imaginó que fuera una fiesta dedicada para ella, así se lo confesó a El Heraldo.

“Me dijo que le iban a hacer un homenaje, que me arreglara bien bonita. Me había mandado a hacer el vestido y todo. Yo me lo puse y cuando llegué al salón de eventos me encontré a los amigos, familiares y hasta vecinos de otros barrios en los que habíamos vivido. Ahí me dijo que la fiesta era para mí”, dijo.

De acuerdo con el medio local, en los próximos días Anthony viajará a Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque, quien lo espera para rendirle un homenaje en la Casa de Nariño.

Anthony Zambrano ahora es el mejor del mundo en los 400 metros planos

De acuerdo con World Athletics, ente rector del atletismo a nivel mundial, en el escalafón de agosto Zambrano ocupa la posición número en su categoría y es seguido por el granadino Kirani James, bronce en los Tokio 2020, y el estadounidense Michael Norman, que registran 1.401 y 1.392 puntos respectivamente.

Ahora Zambrano es líder de la clasificación luego de que en el escalafón general anterior (datado del 20 de julio de 2021), figurara en la cuarta posición de la categoría con 1.401 puntos. En el ranking global que lidera el noruego Karsten Warholm (oro en Tokio 2020 en los 400 metros vallas), el colombiano aparece en la posición 21.

Por otra parte, el atleta bahamés Steven Gardiner, quien se adjudicó la presea dorada en las justas deportivas más importantes del mundo, se encuentra cuarto en la clasificación mundial con 1.379 puntos en total, y el estadounidense Michael Norman es ahora tercero en la clasificación.

