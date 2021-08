Carolina Pineda se pronunció tras el puñetazo que recibió en la Liga Femenina

Carolina Pineda (d), jugadora de América de Cali. Vía Colprensa.

Carolina Pineda, jugadora del América de Cali, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras recibir un puñetazo por parte de Leidy Andrade, jugadora del Atlético Nacional, en la octava fecha de la Liga Femenina. La volante, referente del fútbol femenino en Colombia, recibió cinco puntos de sutura tras un corte en el labio. Tras algunos días de incapacidad, la jugadora habló con el portal web FutbolRed acerca de la acción, su opinión sobre la decisión arbitral y cuando se dará el regreso a la cancha.

Pineda aseguró que no era la primera vez que tenía un roce con Leidy Andrade y agradeció la atención médica, “ Gracias a Dios estoy bien, fueron cinco puntos, la doctora Roldán me atendió muy bien , un poquito de dolor en la nariz, pero bien. Digamos que cosas del juego, en acción creo que ella estaba un poco caliente dentro del juego, ya había pasado una situación anterior en la que también me había golpeado”.

La volante se mostró indignada con la actuación de la árbitra Vanessa Ceballos, pues la jugadora no fue amonestada, “Fue una jugada en la cual vengo corriendo con ella porque se me había escapado, y habíamos varias jugadoras allí, trato de ponérmele en la carrera, y solo recuerdo cuando ella saca un puño y ya, así se dio. Cuando la sentí juré que iba a ser expulsión, la verdad lo más decepcionante para mí , más que la situación, es que la árbitra se hubiera justificado y dicho que no vio nada”.

Por último, en el diálogo con FutbolRed, Carolina Pineda aseguro que su regreso a las canchas depende de la recuperación pero espera estar disponible en el próximo partido, “Dependiendo de la inflamación que tenga, a medida que se vaya bajando asimismo será la quietud, no puedo recibir sol. Espero estar para el otro partido”.

