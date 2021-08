Mujer fue inmunizada con dos dosis de Moderna en Piedecuesta, Santander

Una mujer recibe su dosis contra el covid-19 en uno de los puntos de vacunación dispuestos en la ciudad de Medellín. Foto: Secretaría de Salud de Medellín

Una joven santandereana de 20 años ha dado a conocer un nuevo caso de descuido médico en un puesto de vacunación masiva en el país. La situación se dio en la tarde del miércoles 11 de agosto, cuando la joven se acercó al puesto de vacunación de Piedecuesta, donde la inmunizaron con dos dosis de Moderna, cuya vacuna debe ser con una sola dosis.

La joven contó lo sucedido al medio regional Vanguardia y explicó que, a pesar de que hasta este sábado empezó la vacunación de jóvenes entre 20 y 24 años, se acercó junto a una amiga al puesto vacunación masiva, puesto que la sede abrió una jornada de vacunación para mayores de 20 años.

Explicó que al salir de su trabajo, llegó al lugar de inmunización y llenó el formulario de ingreso, luego de esto se sentó a esperar su turno. Lo que señaló al medio regional es que a las personas que llegaron las dividieron en grupos de cinco y que el suyo era el último grupo que estaba esperando por la inmunización.

La joven reveló que había sillas blancas y verdes, en las primeras ubicaban a quienes esperaban su turno y en las verdes a los ya vacunados. Una de las dos enfermeras que había en el lugar la llamó y le entregó su carné de Mi Vacuna ya diligenciado e inmediatamente le aplicaron una dosis de Moderna.

“Llegué y habían dos enfermeras. Mostré mi cédula y el carné, entonces la enfermera sacó la vacuna, me la aplicó y me dijo que pasara a las sillas verdes”, expresó la mujer al medio regional.

A pesar de que ya estaba ubicada en las sillas de las personas que ya habían recibido la vacuna, la joven contó que no pasaron dos minutos después de haber sido inmunizada por primera vez, cuando la otra enfermera también la llamó. “Yo pensé que me iban a preguntar si me sentía mareada, si me sentía mal, porque en las sillas verdes estábamos los que ya nos habían vacunado”, explicó.

Sin embargo, lo que ella esperaba no pasó , resultó que esta enfermera le pidió unos datos y le hizo firmar un documento, cosa que no había hecho la enfermeda anterior. “La primera enfermera no me pidió los mismos datos, yo llené mis datos con la segunda enfermera”, fue lo que detalló la joven santandereana de 20 años.

Entonces la enfermera la hizo sentar de nuevo y se dirigió hacia la nevera para buscar una nueva vacuna, a pesar de la confusión de la joven, la enfermera le señaló que debía aplicarle otra dosis. “Cuando la segunda enfermera sacó la otra vacuna yo le dije, ‘espera: ¿son dos vacunas?’, y ella me respondió que sí eran dos. Antes de eso ella ya me había pedido y revisado el carné. Ella me puso la vacuna debajo de la otra, me dijo que tomara acetaminofén y me dijo que ya podía salir”.

La santandereana explicó que confió en la enfermera y creyó que lo que le estaban aplicando era alguna especie de refuerzo de la vacuna. Al salir del lugar, la mujer empezó a hablar con su amiga y otras personas, ahí se enteró de que solo a ella le habían aplicado dos dosis del mismo biológico.

“Llegué a mi casa, me tomé un acetaminofén como la enfermera me lo indicó, en la noche sentí un leve mareo, en la madrugada mucho calor y por ahora solo me duele el brazo”, indicó la mujer y el medio publicó unas imágenes del brazo de la mujer, donde perfectamente se ven las dos marcas que le dejaron ambas dosis.

Señaló que al día siguiente el puesto de vacunación se comunicó con ella, puesto que se dieron cuenta de su error, por ende la llamaron para chequear s uestado de salud. Además, le informaron que, debido al error, la estarán monitoreando constantemente.

El medio regional se comunicó con la Secretaría de Salud de Piedecuesta y desde la entidad les explicaron que “cuando un caso de esos sucede, el lineamiento dice que la IPS debe ponerlo en conocimiento de la Secretaría porque deben hacerle vigilancia a esa persona que se vacunó doble, y si la persona fue vacunada dos veces debe poner la queja porque se ve afectada la salud de ella”.

