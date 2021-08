Iván Duque celebra decisión de Corte IDH sobre reelecciones presidenciales indefinidas

En la imagen un registro del presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Alberto Valdés/Archivo

El presidente Iván Duque se pronunció este sábado frente a la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al rechazar la reelección presidencial indefinida como un derecho humano autónomo. El mandatario apoyó la decisión y dijo que es parte de la democracia el garantizar el cambio de gobernantes periodicamente.

“La democracia implica el cambio periódico de gobernantes por voluntad ciudadana. La decisión de la @CorteIDH ratifica que prohibir reelecciones presidenciales indefinidas se ajusta a convención americana sobre DD.HH. Seguiremos defendiendo la democracia ante las dictaduras”, escribió el Presidente.

Junto al mensaje compartió un comunicado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) en la que expresa un reconocimiento a Duque porque su equipo de gobierno presentó “la solicitud de opinión consultiva que dio lugar a la mencionada decisión consultiva interamericana, asi como a los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, impulsadores de aquella”.

IDEA es un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex presidentes en pro de la alta gobernabilidad democrática y que observa y analiza los procesos democráticos en diferentes naciones.

IDEA

La decisión de la Corte IDH

La Corte dictaminó el jueves que la reelección presidencial indefinida no se encuentra bajo la protección de la Convención Americana, y que por lo tanto no es un derecho humano.

“El mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante comicios populares”, advierte el documento difundido por la CIDH.

En primer lugar, la Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional, ni en los principios generales de derecho.

Por otra parte, señaló que la prohibición de la reelección presidencial indefinida puede ser compatible con la Convención, siempre que esté establecida en la ley. Al respecto, el Tribunal explicó que la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa, por lo que es acorde con la Convención y, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del Presidente en un sistema presidencialista, la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegurar dicha finalidad.

Además, CIDH aclaró que no encontraba otras medidas igualmente idóneas para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y que de esta forma no resulten afectados la separación de poderes, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la alternancia en el ejercicio del poder.

“La potencial afectación al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para los votantes son sacrificios menores cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida”, reza el escrito.

Y respecto a la compatibilidad de la reelección presidencial indefinida con las normas de derechos humanos, la Corte resaltó que la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder.

