Fuerza Ciudadana anuncia que irá con lista abierta para el Senado y encabezada por Gilberto Tobón

Cortesía: Nos cogió la noche Cosmovision

El movimiento de Fuerza Ciudadana que fundó el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, anunció este sábado que participarán en las elecciones del próximo año fuera de las alianzas y con lo harán por medio de una lista abierta que estará encabezada por el analista político Gilberto Tobón.

Se pensó que por la cercanía política entre Caicedo y el petrismo, ese movimiento entraría a formar parte del Pacto Histórico. Sin embargo, la decisión de esa alianza de tener una lista cerrada para las elecciones legislativas generó mucha inconformidad entre algunos políticos, por lo que esa opción significaría como una estrategia de conseguir los votos suficientes para el propósito que han expuesto, de renovar el Congreso.

Fuerza Ciudadana realizó el pasado 11 de agosto un encuentro en Santa Marta al que asistieron líderes sociales y políticos procedentes del Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Sucre, Atlántico, Guajira, Bogotá, Santander, Norte de Santander y el Magdalena, y decidió impulsar su ‘Lista del Cambio’.

“Los asistentes acordamos la conformación de una lista abierta al Senado con amplia participación regional, social, gremial y política que refleje la diversidad étnica, cultural, de género, sexual, religiosa y territorial de todo el país con una finalidad muy clara: la transformación y el cambio que requiere este país en el Siglo XXI”, señaló ese grupo político.

Eso sí, dejan en claro que su intención por ir por separado a las elecciones, no quiere decir que sean ajenos a los demás movimientos alternativos que buscarán ganar más curules en el 2022.

“La Lista de Fuerza Ciudadana quiere contribuir a la formación de un Senado con una mayoría alternativa, progresista y plural para impulsar las reformas que este país necesita. En este sentido, estableceremos mecanismos de cooperación y solidaridad entre las distintas fuerzas democráticas y populares, en especial con la lista del Pacto Histórico, para crear espacios de cooperación y complementariedad creativa”, señaló el partido.

También informaron que el próximo 20 de agosto Fuerza Ciudadana presentará la lista del cambio y la diversidad, la cual estará encabezada por el reconocido académico Gilberto Tobón y el exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez. Asimismo, se presentará la agenda programática y legislativa y se anunciará la posición frente a la consulta presidencial del campo progresista.

Tobón ya había anunciado su intención de participar en las elecciones legislativas. “En mis 72 años nunca pensé participar en política, pero la circunstancia actual no me permite ser indiferente. Si mi participación contribuye a la renovación que necesita el país, con gusto asumo el compromiso. Por eso me lanzo al Senado”, escribió el pasado 19 de marzo.

El analista político nació en Medellín, el 8 de mayo de 1949, es un profesor, abogado, filósofo, y politólogo, egresado de la Universidad de Antioquia. Tiene dos posgrados en Ciencia Política y estudios de doctorado en Filosofía. Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Luis Amigó, Universidad Autónoma Latinoamericana.

Es experto en temas de Estado, autor de diez libros y como politólogo ha realizado investigaciones relativas a la corrupción política y la situación crítica del país, lo que ha generando polémica en redes sociales. Sus tesis plantean temas como: “El país está diseñado para robar”, “Colombia es un narcoestado”, “El narcotráfico alimenta la economía de Colombia”, entre otras tesis han sido objeto de debates en programas de televisión y sus videos de YouTube se han viralizado en Colombia a través de WhatsApp y Facebook.

