Ministra TIC dice sentirse “frustrada” tras polémica de los $ 70.000 millones

La polémica por los 70.000 millones de pesos que se envolataron en el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sigue generando indignación entre los colombianos. Tanto así, que la tendencia #RenuncieMinistra ha sido la número uno en Colombia durante este 11 de agosto.

En el ojo de este huracán está la ministra Karen Abudinen que pese a que ha salido a decir que no descansará hasta recuperar hasta el último peso, es fuertemente cuestionada por esa licitación que en primer lugar ganó la unión temporal Centros Poblados a quien su cartera le desembolsó la multimillonaria cifra como un anticipo para poner en funcionamiento siete mil puntos digitales de internet en zonas apartadas del país.

Este miércoles, W Radio dio a conocer unos audios que se filtraron de una reunión que sostuvo la jefe de la cartera con sus funcionarios, en la que se mostró indignada por lo sucedido.

“Me siento indignada, porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada (...), jamás me imaginé que me podrían llegar estas cosas y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información (...)”, se escucha decir a la ministra.

En la reunión, que ocurrió la semana pasada, Abudinen expresó: “Quiero que sepan (que) se tiene que saber la verdad, porque la verdad, si alguno de ustedes la tiene y no la ha dicho, estaría de verdad atentando y siendo cómplices de una situación penosa y vergonzosa”.

El contrato con Centros Poblados fue adjudicado en un principio por un valor de un billón de pesos. Pero luego de las revelaciones de W Radio se supo que esta unión temporal no tenía ni la experiencia, ni la capacidad técnica y financiera para poder ejecutar el contrato, además de que presentó pólizas falsas para ganarse la licitación.

Días después de conocerse que no había claridad sobre el paradero de los 70.000 millones de pesos que alcanzó a desembolsar MinTIC, la ministra aseguró en su cuenta de Twitter: “No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”.

Pero no es el único problema que hubo con la unión temporal que se ganó la licitación. En entrevista con La República, Abudinen explicó que también hay una audiencia por presunto incumplimiento para pedir explicaciones al contratista por su retraso en la ejecución del contrato. El acuerdo establecía que a abril 30 debía haber entregado 750 escuelas rurales conectadas y no había entregado ninguna.

Sobre si cree que hubo fallas en el MinTIC al momento de adjudicar ese contrato son ellos quienes evalúan las mejores opciones al abrir una licitación y más una que incluya una cantidad de recursos tan grande, la ministra dijo: “Si estamos en esta situación, tal vez en algo fallamos y estamos haciendo las investigaciones para identificar en qué y tomar los correctivos para que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Pero tenemos la tranquilidad que cumplimos con los procedimientos de la Ley 80, en el manual de contratación del Ministerio y demás normas aplicables”.

Explicó además, que el ministerio desembolsó los 70.000 millones de pesos porque así fue la estructuración del modelo financiero. “Se determinó la necesidad de un anticipo para apalancar el inicio de la ejecución. Este corresponde a 6,5% del contrato y se entregó porque este proyecto es rural tiene unos desafíos de infraestructura, de geografía y de logística complejos. Aquí cabe mencionar que la entrega, manejo y control del anticipo se realiza a través de una fiducia y con la vigilancia y aprobación de la interventoría”, señaló.

