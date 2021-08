“¿Me puede dar el abrazo que mi mamá no me ha dado?”; la historia de Juan Felipe Bejarano, un joven que terminó en las calles tras el abandono de su madre

Juan Felipe Bejarano

Fabio Buitrago, creador de contenido reconocido en las redes sociales como Fabbiko, conmovió a sus seguidores con la historia de Juan Felipe Bejarano, un joven que, luego del abandono de su mamá, quedó indefenso, en las calles. Con su proyecto de #UnaHistoriaDeLaCalle, Buitrago resaltó la historia de Bejarano quien, por estos días, vive de la recolecta de cartón. El joven le relató a Fabbiko que consume drogas y que pasa sus días en las calles tratando de conseguir 12 mil pesos diarios para pagar un hotel en donde pasar la noche. La historia le está dando la vuelta a las redes sociales, y ya ha conmovido a decenas de internautas. La madre del joven, le contó Fabbiko a Infobae, desea contar su parte dela historia.

De acuerdo con lo que contó el joven, ante las cámaras de Fabio, logró construirle una casa a su mamá luego de que salió de prestar su servicio militar. La mujer, sin embargo, relata Juan Felipe, vendió la casa y se fue con un joven de 19 años. “Se gastó la plata y nos dejó tirados”, contó conmovido, hasta las lágrimas.

El relato del joven señala que su madre no quiso saber más de él, y que, de hecho, lo llamó para decirle que ‘se olvidara de que tenía mamá'. La mujer, cuyo nombre tiene tatuado en el pecho (María), le dijo, en aquella llamada telefónica, que no le daría un solo peso de los diez millones en lo que había vendido la vivienda. “Que no me iba a dar ni 50 pesos de los 10 millones”, le relató a Fabbiko.

Aquella cantidad de dinero, sin embargo, no duró para siempre, y la mujer terminó gastando todo ese saldo. La mujer, sin casa, y sin dinero, también perdió su felicidad, y a sus hijos, manifestó Juan Felipe.

La grabación dela entrevista, luego del relato del joven, se vio interrumpida por un momento que se ha convertido en uno de los más tristes dentro del diálogo entre Juan Felipe y Fabio: entre lágrimas el joven pide un abrazo, “¿alguno de ustedes me puede dar un abrazo que mi mamá no me ha dado?”.

La historia del joven continúa luego de aquella solicitud y, ante las cámaras de Fabbiko, Juan Felipe contó que desearía llegar a su casa, ver a su mamá, quitarle los zapatos y hacerle un masaje en los pies luego de una larga jornada.

El video, que se encuentra publicado en la página de Facebook del creador de contenido, ha sido reproducido, hasta el momento de la escritura de este artículo, más de 5.900 veces; y cuenta con más de 80 comentarios y más de 1.200 reacciones.

Infobae habló con Fabio, el creador del video y, en el diálogo, aseguró que la entrevista con Juan Felipe se realizó el pasado 16 de julio. “Todo fue porque tenemos una empresa en la que nos dedicamos a hacer contenido para redes sociales, y decidimos que queríamos hacer contenido de ayuda social”, relató.

Fabio y su equipo se dirigieron al parque Fundadores, en Armenia, en donde grabarían un video totalmente diferente al que resultó haciéndose viral en internet. Su idea era grabar la historia de Jairo, otro hombre con condiciones similares a las de Juan Felipe. Sin embargo, cuando estaban registrando sus tomas, Juan Felipe se acercó de una manera hostil a preguntarles las razones por las cuáles estaban grabando en ese parque. Luego de que Fabio le explicó que se trataba de una grabación para ayudar a personas que habitan en la calle, Juan Felipe le dijo que él le quería contar su historia.

Con la popularidad que ha tenido el video, la madre de Juan Felipe contactó a Fabio, y le dijo que quería contar su lado de la historia. Fabbiko se encuentra en gestiones para hacer la contra parte del video del joven.









