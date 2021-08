Tras Tokio 2020, Juan Sebastián Muñoz ahora se ubicó entre los 100 mejores golfistas del mundo

Tras Tokio 2020, Juan Sebastián Muñoz ahora se ubica entre los 100 mejores golfistas del mundo. FOTO: Redes IDRD

Uno de los deportistas colombianos que más sorprendió en los Juegos Olímpicos de Tokio fue el golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz, pues su gran desempeño le permitió ganar un diploma olímpico tras estar cerca de ganar una medalla. Su momento fue tan bueno que, ahora, inició la semana 32 del calendario de la International Golf Federation en una nueva posición del ranking mundial.

El bogotano, de 28 años, disputó el repechaje por la medalla de bronce en territorio japonés junto a seis rivales, pero finalmente el taipeiano Cheng-tsung Pan fue el atleta que se quedó con la presea y subió al podio del torneo olímpico. Muñoz terminó cuarto.

Tras no haber logrado la medalla, las noticias para Muñoz son positivas, ya que luego de no haber jugado la semana anterior en el PGA Tour, se conoció que, con la nueva actualización del ranking, ocupa la casilla 68° del mundo, siendo el único colombiano ubicado entre los 100 mejores golfistas del mundo.

Otro de los colombianos mejor ubicado es Camilo Villegas, a pesar de que perdió ocho puestos, pues actualmente se encuentra en la posición 249 de la lista. El antioqueño Nicolás Echavarría es el tercer mejor golfista de Colombia en el escalafón, siendo el número 653 tras perder dos puestos.

Otros cafeteros en el ranking son Camilo Aguado (#896), Ricardo Celia (#1140), Santiago Gómez (#1229) y Álvaro José Arizabaleta (#1872).

En cuanto al Top-5 del mundo, las posiciones siguen iguales: El primero es el español Jon Rahm y tras él aparecen los estadounidenses Dustin Johnson, Collin Morikawa, Xander Schauffele y Justin Thomas.

Participación en Tokio 2020

En su primera participación en unas olimpiadas, el golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz, de 28 años, tuvo una brillante actuación al lograr meterse a la final de la competencia de ese deporte e incluirse en el grupo de desempate en el que se disputaba la medalla de bronce.

En esta competencia, fue el taiwanés C.T. Pan quien se quedó en el tercer lugar para completar el podio en el que ya estaban instalados el estadounidense Xander Schauffele, medallista de oro, y el eslovaco Rory Sabbatini, plata.

Los primeros en ser eliminados en este insólito desempate de cuatro hoyos, que se prolongó por casi una hora y media, fueron el británico Paul Casey y el japonés Hideki Matsuyama, ídolo deportivo del país anfitrión.

Casey y Matsuyama, ganador del pasado Masters de Augusta, estuvieron por encima del par (4) en el hoyo 18.

Los cinco supervivientes se movieron al 10, en el que empataron en par (3), mientras en el 11 se apearon Muñoz, Pereira y McIlroy tras errar putts cercanos.

La pelota de Pereira llegó a entrar parcialmente en el hoyo, pero acabó saliendo ante el asombro del golfista de Santiago. De vuelta al hoyo 18, el bronce se decidió en un mano a mano entre Pan y el estadounidense Collin Moriwaka, ganador del reciente Abierto Británico.

El colombiano, reseñaron en el periódico El Tiempo, antes de esa fase por la medalla de bronce consiguió una ronda de 67 golpes con la que acumulo 269 (-15) y manejó con inteligencia la presión por las tarjetas en números rojos que obtuvo en algunos momentos del juego con uno menos en los primeros nueve, incluido un bogey en el hoyo 9.

“Me sentí muy bien, lo di todo. Siento que tuve un arranque muy bueno, en la mitad como que me dormí un poquito y ya cuando me quedaban pocos hoyos otra vez me concentré. Eso me permitió llegar al ‘playoff’ y ahí cualquier cosa podía pasar, especialmente entre siete muy buenos golfistas. Estoy feliz de haber podido representar a Colombia de la manera en que lo hice y también porque mi juego está en un muy buen momento. Ahora esperamos la siguiente oportunidad”, afirmó Muñoz en su momento para Noticias Caracol.

Finalmente, para el golfista no dejó de recordarle al mundo y al país la importancia de participar en las máximas justas deportivas del planeta.

“Nunca pensé que iba a estar en uno Juegos Olímpicos, pero en el bus, en un viaje de vuelta a la Villa Olímpica, se me erizó la piel pensando en donde estaba y lo que estaba haciendo, sobre todo por el significado que tiene. La vida me ha mostrado un camino, me gusta el golf y le vamos a seguir metiendo el pecho”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: